نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوربة الدجاج بالمشروم كما المطاعم في المقال التالي
تعتبر شوربة الدجاج بالمشروم من أشهى أنواع الشوربات وهي مشهورة للغاية وتقدم في العديد من المطاعم الكبري والفنادق الفاخرة والخمس نجوم وتتميز بنكهتها المميزة وقيمتها الغذائية العالية، يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الوصفة بنفسك في المنزل وتقدميها غلى الغداء فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.
شوربة الدجاج بالمشروم
حضري طبق مختلف على مائدة الإفطار اليوم وفاجئي به أسرتك وضيوفك وبطعمه المميز كما يقدم في المطاعم
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- نصف كيلو من صدور الدجاج .
- كوبان من شوربة الدجاج أو حساء الدجاج.
- كوبان من اللبن السائل.
- كوب من كريمة الطهي.
- كوب من المشروم مقطع شرائح.
- بصلة كبيرة حمراء مفرومة ناعم.
- أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض الناعم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف والمطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
خطوات تحضير شوربة الدجاج بالمشروم:
- يتم تسخين الزيت في مقلاه غير لاصقة على نار متوسطة أو عاء.
- قطعي البصل إلى جوانح أو مكعبات متوسطة الحجم ثم أضيفيه للزيت وقلبي.
- أضيفي الثوم وقلبيهما معاً حتى يذبلان.
- قومي بخلي الدجاج من العظم والجلد ثم اغسليها جيداً وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- أضيفي مكعبات الدجاج إلى الثوم والبصل وقلبي حتى يتغير لون الدجاج.
- تبلي الخليط بالملح والفلفل والزعتر.
- يمكنك إضافة توابل دجاج إن توفرت وأي توابل تفضلين.
- يضاف المشروم المقطع شرائح أو مكعبات ويقلب جيداً مع الدجاج.
- أضيفي الدقيق وقلبي حتى يتم تحميره في الزيت.
- تضاف الكريمة والحليب السائل وقلبي المكونات معاً.
- قلبي المكونات جيداً وتحققي من الملح والفلفل فيمكنك إضافة المزيد.
- اتركي الحساء على النار حتى يغلي ويبدأ في التكاثف ويصبح قوامه أثقل.
- ارفعي الشوربة من على النار ثم ضعيها في طبق التقديم.
- تزين برشة من البقدونس المفروم وتقدم ساخنة.
- يمكن تقديمها وحدها أو مع قطع من خبز التوست المحمص.
- يمكنك إضافة أوراق الريحان الفريش المفرومة أو النعناع بعد فرمها لإضافة نكهة مميزة ورائحة شهية للحساء.
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