شوربة الدجاج بالمشروم كما المطاعم

تعتبر شوربة الدجاج بالمشروم من أشهى أنواع الشوربات وهي مشهورة للغاية وتقدم في العديد من المطاعم الكبري والفنادق الفاخرة والخمس نجوم وتتميز بنكهتها المميزة وقيمتها الغذائية العالية، يمكنك أنت أيضاً تحضير تلك الوصفة بنفسك في المنزل وتقدميها غلى الغداء فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.

شوربة الدجاج بالمشروم

حضري طبق مختلف على مائدة الإفطار اليوم وفاجئي به أسرتك وضيوفك وبطعمه المميز كما يقدم في المطاعم

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كيلو من صدور الدجاج .

كوبان من شوربة الدجاج أو حساء الدجاج.

كوبان من اللبن السائل.

كوب من كريمة الطهي.

كوب من المشروم مقطع شرائح.

بصلة كبيرة حمراء مفرومة ناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف والمطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

خطوات تحضير شوربة الدجاج بالمشروم: