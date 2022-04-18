تعرف على سر وصفة عصير الفراولة

عصير الفراولة من العصائر المشهورة بتحضيرها في شهر رمضان وفي أي وقت خلال العام ولذلك هناك اسرار لتحضير مشروب عصير الفراولة اللذيذ فهناك طرق عادية لعمل الفراولة كما يمكن أيضاً إضافة الحليب إليها حيث يمنحها نكهة مميزة ومذاق مختلف وفينا يلي إليكم سر وصفة عصير الفراولة في شهر رمضان وكذلك خطوات عمل عصير الفراولة والمكونات المطلوبة لذلك.

مكونات عمل عصير الفراولة

عند تحضير عصير الفراولة بالحليب سوف تحتاجين فقط إلى المكونات التالية وهي بسيطة ومتوفرة في كل مكان:

حليب.

فراولة مجمدة أو طازجة.

مربى الفراولة.

طريقة عمل عصير الفراولة

يعتبر عصير الفراولة من الأنواع التي لا تحتاج إلى جهد أو وقت كبير عند تحضيرها وتتميز أيضًا بمذاقها الرائع، وتتمثل خطوات تحضير العصير فيما يلي:

نقطع الفراولة إلى نصفين إذا كانت كبيرة الحجم وذلك بعد شطفها بالماء.

نضع كل من الفراولة المقطعة ومربى الفراولة والحليب في وعاء الخلاط.

نخلط المكونات السابقة مع بعضهم البعض للحصول على عصير الفراولة.

يمكن وضع عصير الفراولة داخل الثلاجة حتى يبرد وذلك قبل أن يتم تقديمه.

سر وصفة عصير الفراولة

أما عن سر وصفة عصير الفراولة التي تمنحه طعم رائع ومختلف عن الطرق التقليدية لعمل الفراولة فهي تتمثل فيما يلي: