طريقة تحضير بيتي فور العيد بطريقة الشيف فاطمة أبو حياتي

الشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر الشيفات في هذه الفترة، حيث بدأت الشيف فاطمة أبو حاتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، واليوتيوب، كما تم إذاعة برامج تلفزيونيه لها، وقامت في برنامج العزومة على قناة الطبخ المشهورة بانوراما فود تحضير البيتي فور، ونالت طريقة العمل إعجاب الكثير من سيدات البيوت، وعشاق البيتي فور يقومون بالبحث عن طريقة تحضيره الشيف فاطمة أبو حاتي، حيث أن البيتى فور من افضل حلويات العيد التي يتم تحضيرها، وبعض النساء لا تستطيع تحضيره في المنزل فيقومون بشراء البيتى فور من المخبوزات، حيث أن طريقة تحضيره لا تنجح مع الكل، ولكن قامت الشيف فاطمة أبو حاتي ذكر سر الوصفة حتى تقوم سيدات البيوت بتحضيره في المنزل لأطفالها، وللعائلة بنجاح وسهولة، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات.

مكونات تحضير البيتي فور

اثنين كوب من الدقيق.

كوب واحد من الزبدة ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

صفار واحد بيضه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقتين صغيرة من الكاكاو.

خطوات تحضير البيتي فور