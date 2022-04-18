نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بيتي فور العيد بطريقة الشيف فاطمة أبو حياتي في المقال التالي
الشيف فاطمة أبو حاتي من أشهر الشيفات في هذه الفترة، حيث بدأت الشيف فاطمة أبو حاتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، واليوتيوب، كما تم إذاعة برامج تلفزيونيه لها، وقامت في برنامج العزومة على قناة الطبخ المشهورة بانوراما فود تحضير البيتي فور، ونالت طريقة العمل إعجاب الكثير من سيدات البيوت، وعشاق البيتي فور يقومون بالبحث عن طريقة تحضيره الشيف فاطمة أبو حاتي، حيث أن البيتى فور من افضل حلويات العيد التي يتم تحضيرها، وبعض النساء لا تستطيع تحضيره في المنزل فيقومون بشراء البيتى فور من المخبوزات، حيث أن طريقة تحضيره لا تنجح مع الكل، ولكن قامت الشيف فاطمة أبو حاتي ذكر سر الوصفة حتى تقوم سيدات البيوت بتحضيره في المنزل لأطفالها، وللعائلة بنجاح وسهولة، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات.
مكونات تحضير البيتي فور
- اثنين كوب من الدقيق.
- كوب واحد من الزبدة ويكون بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- صفار واحد بيضه.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- ملعقتين صغيرة من الكاكاو.
خطوات تحضير البيتي فور
- في إناء كبير نقوم بوضع نصف كوب من السكر البودرة المنخول، نضيف إليه كوب من الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة
- نقوم بضرب السكر الزبدة باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي حتى يتم تكوين خليط كريمي.
- نقوم بإضافة البيض والفانيليا عليهم ونستمر في الخلط، حتى تختلط المكونات معا، ويبدأ تكوين فقاعات، ويتغير اللون.
- يجب اختيار أفضل نوع من الدقيق ثم نقوم بنخل الدقيق جيدًا، وبعد ذلك نضيف إليه الملح ونضيفه إلى الخليط في المضرب، و نبدأ في خلط المكونات معا.
- نقوم بتغطية العجينة ووضعها في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ثلاثين دقيقة نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقوم بتقسيمها نصفين.
- نضع على نصف كاكاو ليكون لونه بني، والنصف الآخر نقوم بتشكيله و رصه على صينية التسوية.
- نقوم بعد ذلك بتشكيل الجزء البني، ونقوم بإدخالها الفرن.
- بعد ذلك نحضر التزيين، ونقوم بوضع قطعة من البيضاء، مع قطعة من البنية وبينهما مربى أو عسل، ونزينها بالشوكولاتة أو بجوز الهند أو الفرمسيل، ثم نقوم بتقديمه.
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