نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء لا ترتكبها خلال وجبة السحور.. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجبة السحور ضرورية خلال شهر رمضان ويؤدي إهمالها إلى العديد من المشاكل الصحية للصائم ، وأكد خبراء التغذية على ضرورة الاهتمام بتلك الوجبة مع إدخال إليها العديد من العناصر المغذية المفيدة للجسم، وأعلنوا أيضاً عن مجموعة من الأخطاء يرتكبها الأشخاص أثناء تناول وجبة السحور يجب الابتعاد عنها والتي تشمل الأمور التي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال.

يؤدي تناول المخللات وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح إلى زيادة الشعور بالعطش على مدار اليوم أثناء الصيام ولذلك ينصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن تناولها أو التقليل منها.

تناول الماء بكميات كبيرة

يعتقد بعض الأشخاص أن تناول الماء بكميات كبيرة على السحور سوف يجعلهم لا يشعرون بالعطش طوال النهار ولكن هذا الأمر خاطيء تماماً، ولذلك يُنصح بضرورة توزيع كمية المياه التي تشربها على فترات متقطعة خلال المدة الزمنية فيما بين الفطار والسحور.

تناول المشروبات الغنية بالكافيين

يوصي خبراء التغذية بضرورة تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الكافيين لما في ذلك القهوة والشاي وذلك لأنها تسبب الشعور بالعطش طوال اليوم خلال الصيام.

تناول الأطعمة الدسمة والسكريات

لا تتناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على قدر عالي من الدهون وكذلك السكريات على السحور فهي بالفعل تجعلك ترغب في تناول المزيد من الماء نظراً لشعورك بالعطش الشديد، ولكن يجب الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية مثل الخضروات فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن أيضاً ومفيدة عند تناولها خلال وجبة السحور، وكذلك الروتين بما في ذلك البيض والأجبان وذلك لأن لها العديد من الفوائد الصحية عند تناولها وتمنح الجسم الطاقة.

النوم مباشرة بعد السحور

النوم بعد السحور مباشرة من الأمور التي تعرضك لعديد من الآثار الجانبية بما في ذلك زيادة الوزن وفقدان الطاقة خلال اليوم التالي، ولذلك انتظر فترة بعد السحور قبل أن تنام.

الوجبات الجاهزة والسريعة

لا يجب تناول الوجبات السريعة والجاهزة في وجبة السحور وذلك لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي قد تسبب التخمة واضطرابات النوم.