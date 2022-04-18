نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للقضاء على مشكلة هيشان الشعر وتنعيمه وفرده لمظهر ملفت وساحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيشان الشعر من إحدى المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات فكل فتاة ترغب في الحصول على شعر ناعم وهناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها مشكلة الهيشان التي من بينها النوم بطريقة خاطئة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة هيشان الشعر.

كيفية القضاء على مشكلة هيشان الشعر

تعتبر مشكلة هيشان الشعر من إحدى المشاكل المزعجة التي تتعرض لها الكثير من الفتيات مما يدفعها للبحث عن طرق تساعدها في التخلص من تلك المشكلة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة هيشان الشعر.

استخدام زيت الشعر للقضاء على الهيشان

يفضل أن يتم وضع الزيوت على الشعر كزيت الأوريجان أو جوز الهند فيتم وضعها وبعد ذلك يتم فرك الشعر بداية من الأطراف حتى الجذور مع الحرص على عدم استخدام الزيت بكثرة على الشعر لأن يمكن أن يترتب على ذلك جعل الشعر يبدو دهني.

استخدام بخاخ مضاد للتشابك

يعمل بخاخ التشابك على ضع طبقة رقيقة على الشعر بعد التسريح وبالتالي يساعد على تثبيت الشعر وهذه الطريقة تساعد على حماية الشعر من التشابك كما تقلل من التعرض لمشكلة الهيشان.

وضع قبعة على الشعر

ارتداء القبعة ووضعها على الشعر من الأمور التي تساعد على التخلص من مشكلة هيشان الشعر كما أنها تجمي الشعر التالف الناجم عن الشمس والرطوبة.

قص أطراف الشعر

في حالة إذا كنت تعاني من التشابك أو الهيشان فيمكن أن يكون السبب وراء ذلك تقصف الشعر ففي هذه الحالة يفضل أن يتم قص الشعر بطريقة صحيحة من أجل أن يتم التخلص من مشكلة تقصف الشعر ومعالجته من كافة المشاكل.

تضفير الشعر

يمكن أن يترتب على تضفير الشعر التخلص من مشكلة الهيشان بصورة مؤقتة ويمكن أن يتم الاعتماد على الضفائر العادية أو الفرنسية أو السنبلة.