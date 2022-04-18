الضغط المرتفع يعتبر قاتل صامت فكيف تخفض ضغطك المرتفع سريعا وبدون علاج

عندما يصاب الفرد بمتلازمة ارتفاع ضغط الدم في هذه الحالة يكون على حافة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأن الضغط يؤثر على القلب بشكل مباشر إذا تم إهماله وعدم علاجه، والجدير بالذكر أن الضغط ليس له علاج ولكنه يتم التعايش معه عن طريق اتباع نظام غذائي وحياتي يتلائم مع ارتفاع ضغط الدم ويمكن الاستغناء عن الأدوية في هذه الحالة.

علاج ضغط الدم المرتفع دون استخدام أدوية

توجد بعض الخطوات أو أنماط الحياة التي يجب اتباعها للتحكم في ضغط الدم المرتفع والاستغناء عن الأدوية، مثل:

اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك

تساعد خطوة اتباع نظام غذائي صحي متكامل يحتوي على: الحبوب الكاملة، الفاكهة بأنواعها، الخضروات المتنوعة، الحليب بمشتقاته قليلة الدسم، البعد عن الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير يصل إلى ١١ ملم زئبقي، إذا كان الفرد مصاب بضغط الدم المرتفع.

والخطة أو النظام الغذائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم يطلق عليه بشكل علمي ( حمية الأنظمة الغذائية للحد من ارتفاع ضغط الدم ).

أقلع عن التدخين

مع تناول الفرد كل سيجارة ينتج عن ذلك رفع ضغط الدم لدقائق بعد التدخين، ولهذا فإن التوقف عن التدخين يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم والعودة لمعدل الضغط الطبيعي.

عندما يتوقف الفرد عن التدخين يؤدي ذلك للحد من خطر إصابته بأمراض القلب ويعزز الصحة العامة للجسم.

هناك دراسات أثبتت أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول السجائر والتدخين بأنواعه تكون لهم فرصة العيش لفت أطول من تلك الأشخاص الذين يستمروا في التدخين فترة طويلة أو طوال حياتهم.

مشروبات تخفض ضغط الدم

يمكن أيضاً خفض معدل ضغط الدم عن طريق تناول بعض المشروبات التي تساعد في ذلك، ومن أبرز تلك المشروبات نجد:

عصير التوت

عصير التوت البري يعتبر أحد أفضل المركبات الطبيعية التي يطلق عليها اسم: الفلافونيدات، وهناك دراسات أجريت على أن تناول تلك المركبات يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم ويعزز خفض معدل ضغط الدم المرتفع، يمكن أيضاً حفظ حبات التوت في الثلاجة مفرزة وعصرها واستخدامها بعد ذلك.

شاي الكركديه

شاي الكركديه يمتلك فوائد صحية كثيرة، وأهمها خفض معدل ضغط الدم في الجسم بسبب احتوائه على مواد كيميائية نباتية تتشابه في تركيبها مضادات الأكسدة.