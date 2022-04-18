نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغات ضارة.. وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة الشيب المبكر من المشاكل المنتشرة في وقتنا الحاضر بشكل كبير بين صغار السن، وخاصة التي تحدث بدون وجود أسباب وراثية ولكن لأسباب أخرى مثل الضغط والتوتر الذي تعاني منها جميع فئات مجتمعاتنا، بالإضافة إلى سوء التغذية والاعتماد على الطعام المعلب والوجبات السريعة الغير مفيدة للجسم بالمرة، ولأن الصبغات الكيميائية هي الحل الذي يعتمده اغلب المصابين بهذه المشكلة، نقدم لكم حل أخر يعتمد على صبغ الشعر أيضاً لكن يتم استخدام القهوة بدلاً من المواد الكيميائية التي تزيد من نسبة الشعر الأبيض في الكثير من الحالات، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي تصيب الشعر بسبب هذه المواد.

أثبتت القهوة فاعليتها الكبير في حل مشكلة الشيب المبكر بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة منها زيادة طول الشعر في فترة قصيرة، كما تعمل القهوة على تنعيم الشعر وتخليصه من الهيشان والتقصف، كما تساعد القهوة على فك تشابك الشعر مما يسهل عملية تمشيطه، وهذا بسبب احتواء القهوة على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ب 2 وفيتامين ب 3، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وصفة القهوة للقضاء على الشيب

نخلط ربع كوب من القهوة مع كوبين من الماء الدافئ ونضع الخليط في بخاخ ونتركه يبرد، نغسل الشعر جيداً ونجففه قدر الإمكان، بعد ذلك نوزع خليط القهوة على كامل الشعر، نفرك فروة الرأس جيداً ونمشط الشعر حتى يتوزع الخليط على كامل الشعر، بعد مرور نصف ساعة نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، نكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع حتى يختفي الشعر الأبيض.

طرق استخدام القهوة لعلاج الشيب المبكر

نخلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ربع كوب من زيت الزيتون وكوب متوسط من القهوة الساخنة، نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي ويفور، نترك الخليط حتى يبرد تمامًا، ثم نوزع الخليط على كامل الشعر، لكن يجب أن يكون الشعر مغسول ونظيف، نغطي الشعر ونتركه على هذه الحالة لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء فقط، وبعد يويمن يمكن أن غسله بالماء والشامبو، يتم تكرار هذه الطريقة مرة كل أسبوع حتى يختفي الشعر الأبيض تماماً