طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم بمذاق شهي ولذيذ وطريقة سهلة وبسيطة

الجلاش المحشي باللحم المفروم ، من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل بسيطة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم.

مكونات الجلاش المحشي باللحم المفروم

تتكون هذه الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

١ كيلو من اللحم المفروم.

كمية مناسب من الجلاش.

بصلتين كبار مفرومين.

بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).

بهارات حسب الرغبة

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

كوب من الحليب.

بيضة

نصف كوب من السمن.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم وطريقة تحضيره كالتالي: