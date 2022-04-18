طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم بمذاق شهي ولذيذ وطريقة سهلة وبسيطة

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الجلاش المحشي باللحم المفروم ، من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل بسيطة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم.
مكونات الجلاش المحشي باللحم المفروم
تتكون هذه الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- ١ كيلو من اللحم المفروم.
- كمية مناسب من الجلاش.
- بصلتين كبار مفرومين.
- بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).
- بهارات حسب الرغبة
- نصف كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- كوب من الحليب.
- بيضة
- نصف كوب من السمن.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي باللحم المفروم وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع البصل المفروم في طاسة على النار مع ملعقتين كبار من السمن ونقلب جيدا حتي يذبل البصل.
- وبعدما يذبل البصل نضيف إليه كيلو اللحم المفروم وجميع البهارات ونقلبهم جيدا حتي تتم تسوية اللحم.
- ثم نقوم بخلط البيضة مع كوب الحليب ونصف كوب السمن.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرد ورقتي الجلاش ونقوم بدهن كل ورقة بخليط البيض والسمن والحليب
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم الذي قمنا بإعداده علي طول طرف ورقتي الجلاش اللذين قمنا بدهنهم بخليط الحليب والبيض.
- ثم نضع فوق اللحم المفروم القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- ثم نقوم بعد ذلك بلف الجلاش فوق الحشو ونضعه في صاج مدهون بالسمن بمقاس مناسب.
- ونكرر الأمر حتي ننتهي من جميع الكمية.
- ثم نقوم بتقطيع الجلاش إلي أصابع بمقاس مناسب أو حسب الرغبة.
- وبعد ذلك نقوم بسقي أصابع الجلاش من الأعلي بخليط البيض والسمن والحليب ونتركه جانبا حتي يتشرب الخليط.
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخاله في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا وقبل إخراج صاج الجلاش نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- وبعدما يتم تسويت أصابع الجلاش نقوم بتغطيتها حتي يصبح القوام طري وبالهناء والشفاء.
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