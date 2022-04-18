نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسك المقرمشة واللذيذة وصنع عجينة السمبوسك في المنزل بحشوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسك الشهية ذات المذاق اللذيذ، ويتم البحث من الكثير من النساء عن طريقة عمل السموسبك حيث حازت تلك الأكلة على إعجاب الكثيرين ويفضلها الكبير والصغير وهذا لتعدد الأطعمة التي يمكن أن يتم الحشو بها وسهوله تحضيرها وتعد تلك الوصفة من الأكلات التي يفضل أخ1ها في الرحلات والمصايف اليومية وتقدم إلى جوار الطبق الرئيسي والأطعمة المتنوعة والسلطات ومن خلال موقعنا المتميز سوف نقوم بعرض أسهل الوصفات الخاصة بتحضير السمبوسك.

طريقة عمل السمبوسك

يتم تحضير كمية مناسبة من الدقيق والملح الأبيض والقليل من الزيت كما يتم عمل العجينة بالطريقة التي توجد في اسفل المقالة، ويتم تحضير كمية مناسبة من خليط الجبن المبشور والفيتا والمطبوخ والموتزريلا وبعض البقدونس والفلفل المفروم، ويتم تحضير اللحم المفروم ويوضع الحشو التي ترغب به وتطبق السمبوسك ويقلى في زيت وفير وتقدم مع البطاطس والكاتشب.

طريقة عمل السمبوسك بالجبن

ويتم صنع عجينة السمبوسك بالخطوات التي سنعرضها عليكم فيما يلي:

2 كوب من الدقيق المنخول مع رشه ملح، وبعض الماء للعجن.

بعض الزيت النباتي أو الزبدة.

طريقة التحضير:

يتم وضع الماء والملح والزبدة على النار حتى الغليان يوضع الدقيق ويتم العجن للحصول على عجينة متماسكة.

ثم تفرد على سطح مستوي للحصول على عجينة رقيقة.

تقطع بالطول والعمل على تجهيز الحشو.

تجهيز الحشو:

لنتعرف علي افضل طرق لتجهيز حشوات السمبوسك المختلفة في المنزل

خليط من الجبنة الفيتا والمبشور والموتزريلا.

بصلة مفرومة + فلفل أخضر مقطع.

توضع البصل مع قليل من الزيت على نار هادئة ثم الفلفل والجبن ويتم الخلط حتى التجانس ويوضع كمية مناسبة في العجينة المفروده.

يتم القلي في زيت وفير حتى الاصفرار وتقدم ساخنة مع الطبق لرئيسي وبعض الكاتشب والبطاطس المقلية.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة والجبنة

وإليكم طريقة عمل السمبوسة والعجينة الخاصة بها:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

مقدار من الماء للعجن.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

2 ملعقة زيت ذرة.

طريقة تحضير السمبوسك