نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وتقشير وتنعيم اليدين والرجلين في دقائق من اول مره بخلطة سحرية منزلية تعرفي عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القدمين واليدين اكثر ما يهم المرأه لانهم يعتبرا دليل على شكلها ومظهرها الانيق لان القدم والأيدي الاكثر ظهورا منها لذا تحب دائما تهتم بهم وبمظهرهن كما انها رغم انشغالها بالمنزل والمطبخ والشئون العائلية لذا لابد ان تصنع لنفسها مكانا لراحتها والاهتمام بنظافتها وتفتيح جسدها ومن هنا قدمنا لكم طريقة خلطات طبيعيه لتفتيح وتبييض وتقشير القدمين واليدين بدون مواد كيميائية او كريمات التفتيح الضارة اتبع الاتي .

يعتبر الزبادي من المقشرات الطبيعية للبشرة والجلد لاحتوائه على حمض اللاكتيك كما يعد كمرطب طبيعي فهو يعطي البشرة النضارة المطلوبه كما تستخدم معها ماء الورد الذي يمكن استخدامها كتونر بوضعها في بخاخ وقبل النوم وصباحا يمكنك الرش على بشرتك ولكن هنا سوف نستخدم هذا الخليط على يديك وقدمك فيمنحهما الترطيب والتبييض اللازم بعد تقشير الجلد الميت لهما

يستخدم الملح كمقشر طبيعي للبشرة. يمكن أن تقشر حبيبات الملح الخشنة الجلد الميت. يمكنك أيضًا نقع قدميك في الماء المالح أو استخدام الملح وزيت الزيتون مباشرة كمقشر طبيعي لتقشير قدميك وإزالة الجلد الميت. الجلد الزائد ، يفتح الجلد ويجعل الجلد أكثر بياضا. يمكنك أيضًا استخدام فرشاة لتقشير الجلد المتشقق وتنعيم الساقين

يعد تقشير البشره هو احدى مسببات تبييض الجلد بعك ازالة القشر والجلد الميت الذي يتكون من خلال المنظفات المستخدمه يوميا المسببة اسوداد وتشقيق البشرة لذا نقدم لك مجموعة طرق ووصفات طبيعية تجعل امر تنظيف وتقشير البشرة سهلا وغير ضار بالجلد ولا يستخدم فيها مواد كيميائية وهنا نبين طريقة عمل خلطة لتبييض اليدين وتقشير الرجلين

خلطة لتبييض وتقشير القدمين واليدين في دقائق

الزبادي من المقشرات الطبيعية للبشرة والبشرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك. كما أنه مرطب طبيعي. يوفر النضارة اللازمة للبشرة. يمكنك أيضًا استخدام ماء الورد ، والذي يمكن استخدامه كتونر في رذاذ ، قبل النوم وفي الصباح. يمكنك رشه على بشرتك ، ولكن هنا سنستخدم المزيج على يديك وقدميك لترطيبهما. والتبييض اللازم بعد تقشيرها

وصفة الزبادي

المكونات :

نصف كوب من الزبادي

نصف كوب من ماء ورد بنفس مقدار الزبادي

ملعقة من الجلسرين

الاستعمال :

قومي بخلط المكونات السابقه مع بعضهم البعض ثم قومي قبل النوم بدهن القدمين واليدين بهذا الخليط جيدا ثم اذهبي الي النوم واتركيه الي الصباح ثم قومي بغسل اليدين والقدمين جيدا وستلاحظين النتيجة ومدى بياض القدمين واليدين تكرؤ الوصفة يوميا

وصفة البيض والليمون

المكونات :

ملعقة زيت زيتون

نصف ليمونه

بياض بيضة

الاستعمال :

قومي بفصل صفار البيض عن بياض البيض ثم قومي بخفق كل من البيض والزيت الليمون سويا بالملعقة ، ثم قومي بتطبيق الخليط على يديكي وقدميكي مدة نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك وستلاحظي الفرق

مقشر الملح لتفتيح القدمين

يستخدم الملح كمقشر طبيعي للجلد فحبيبات الملح الخشنة تعمل على ازالة الجلد الميت كما يمكنك تنقيع رجلك في الملح مع الماء او استخدام الملح مع زيت الزيتون مباشرة ك سكراب طبيعي يقشر القدمين و يزيل الجلد الميت و الزائد ويفتح البشرة و يجعله اكثر بياضا كما يمكنك استخدام فرشاة لتقشير الجلد المتشقق لتنعم الرجلين

المكونات :

ملعقة ملح صخري خشن

نصف ملعقة من الخل

وعاء به ماء دافئ

فرشاة خاصة بالقدمين

الاستعمال :

قومي بوضع الملح والخل في الماء الدافئ ثم انقعي قدميكي مدة ربع ساعة ثم افركي قدميكي جيدا ، ثم اشطفي قدميكي وتكرر يوميا وستلاحظين الفرق

مقشر السكر والليمون

المكونات

كمية قليل من السكر

نصف ليمونه

الاستعمال :

قومي بوضع قليل من السكر على نصف الليمونة وافركي بها قدميكي بلطف حتى يزال القشر الميت ثم اتركي المزيج مدة عشر دقائق ثم اغسليها جيدا ثم ضعي لها كريم المرطب الخاص بك وتكرر اسبوعيا

وصفة قشر البرتقال

يعتبر البرتقال من عامة من الفواكه التي تدخل في وصفات عديدة من الكيك والعصائر او المخبوزات فقشر البرتقال يدخل في عمل الكيك ايضا للقضاء على رائحة البيض كما يستخدم كعصائر طبيعية تختوي على فيتامين سي يفيد لاعراض البرد والانفلونزا كما يستخدم هنا قشر البرتقال بعد تجفيفة وطحنه في تقشير الجلظ وتفتيحه فهذه هي مكوناته

المكونات:

قليل من الحليب

ملعقتين من قشر البرتقال المطحون

الاستعمال :

اخلطي المكونين سويا حتى يصبح عجينة سهلة الفرد ثم افردديها على يديكي وقدميكي مدة عشرين دقيقة ، ثم اغسلي بشرتك وافركيها بلطف وتكرر مرتان اسبوعيا .