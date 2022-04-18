طريقة عمل القراقيش بالعجوة بمقادير مضبوطة ووصفة سهلة

تبحث العديد من الأمهات والسيدات في جمهورية مصر العربية بشكل خاص عن طريقة عمل القراقيش بالعجوة، حيث تعتبر من وصفات المعجنات الأكثر شهرة في مصر، ويستخدم في تحضيرها الطحين والسمن والسمسم كما أنها من المعجنات المغذية لاحتوائها على الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والبروتين الحيواني، كما تتضمن العجوة التي تمد الجسم بالطاقة وعنصر الحديد، هذا بالإضافة إلى الدهون الموجودة في الزبدة والكالسيوم الذي يحتويه السمسم بنسب مرتفعة، الأمر الذي يعطي العظام القوة والصلابة، وتعتبر القراقيش من المعجنات التي تصمد لوقت أطول بعد تحضيرها ويمكن تناولها بجانب الحليب أو الشاي في وقت الإفطار خلال أيام العيد وتقدم للضيوف مع كحك العيد والبسكويت، وفي السطور التالية نستعرض معكم طريقة تحضير القراقيش المقرمشة بحشوة العجوة بوصفة سهلة ومقادير مضبوطة.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة

مقادير القراقيش

كيلو من الدقيق.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب سمن.

ثلث كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ذرة ملح.

مقادير الحشوة

كيلو عجوة.

4 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

طريقة القراقيش

نقوم بضرب السمن والزيت والسكر البودر معاً حتى تمتزج جيداً ونحصل على قوام كريمي باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربي.

تخلط الخميرة وذرة الملح مع الدقيق ويضاف إليهم السمسم.

نضيف خليط السمن والسكر إلى الدقيق ويعجن جيداً باستخدام العجان على سرعة هادئة أو بثها باستخدام اليدين حسب المتوفر.

يضاف الحليب الدافئ إلى الخليط ويبث العجين حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً.

لعمل بديل محسن الخبز نضيف ملعقة من الدقيق إلى نصف ملعقة من السكر ونصف ملعقة من البيكنج بودر ويضاف إليهم ملعقة كبيرة من الخل، مع التقليب المستمر نلاحظ أنه يفور.

نضيف محسن الخبز إلى العجينة ويقلب جيداً، ثم نضيف كوب من الماء في حالة ما إذا كانت العجينة ما تزال يابسة نضيف ربع كوب آخر من الماء.

نقوم بلم العجينة مع بعضها ثم تغطى وتترك جانباً لترتاح.

طريقة عمل حشوة القراقيش

نضع ملعقتين من السمن في طاسة على نار هادئة حتى يسيح السمن ولا يحترق.

تضاف العجوة إلى السمن وتقلب جيداً وتهرس باستخدام ملعقة خشبية.

يضاف السمسم ويمزج جيداً بالعجوة على النار حتى يصبح الخليط متجانس وطري، ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

على سطح نظيف تفرد العجينة باستخدام النشابة ثم تفرد العجوة فوق نصف العجينة باستخدام ظهر الملعقة للحصول على طبقة رقيقة من الحشوة تلف العجينة من ناحية الحشوة على شكل رول حتى نصل إلى العجينة بدون حشوة ونقطع الزوائد باستخدام السكين.



نضغط على سطح الرول قليلاً ونقطع زوائد العجينة من الجوانب ثم نقسم العجينة باستخدام السكينة.

تقلب قطع العجينة المحشية على جانبها ونضغطها قليلاً للحصول على نفس الشكل الموجود في المحلات.

ترص قطع القراقيش في صنية الفرن على مسافات من بعضها وتترك مدة نصف ساعة لتختمر.

يتم دهن الوجه بصفار البيض المخلوط بالفانيليا والحليب، ويرش على وجهها السمسم وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 مئوية.

يتم تكرار نفس الخطوات مع باقي كمية العجينة وبذلك نكون قد انهينا عمل القراقيش بحشوة العجوة.

يمكنك التغيير في شكل العجينة حسب رغبتك ولكننا وضحنا الأشكال الأكثر تداولاً في المخابز، ويمكنك استخدام حشوات أخرى غير العجوة فالبعض بيفضلون حشوة الملبن السادة أو بالمكسرات، بينما يفضل البعض حشوة العجمية وغيرهم يحبون تناول القراقيش دون حشوات نهائياً.