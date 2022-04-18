طريقة عمل محشي كرنب على الطريقة المصرية بوصفة لذيذة وسهلة

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محشي كرنب أو محشي ملفوف من الأكلات المصرية الشهيرة، يعد الكرنب من الخضراوات الورقية الأكثر انتشاراً خلال فصل الشتاء في جمهورية مصر العربية. ويعرف في الكثير من بلدان العالم باسم الملفوف ويتم إعداده للأكل بأكثر من طريقة أشهرها الطريقة المصرية بحشوة الأرز والخضراوات الورقية. وتتعدد فوائد الملفوف للصحة خاصة في حمية إنقاص الوزن نظراً لاحتواءه على نسبة عالية من المياه في تكوينه تصل إلى 90 بالمائة، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات والألياف المفيدة للصحة. ومن بين فوائده أيضاً ما يمنحه للبشره من نضارة ومظهر صحي نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي المضاد للأكسدة.
طريقة عمل محشي كرنب مميز
في السطور التالية سنوضح الطريقة المصرية لإعداد وجبة المحشي الشهيرة التي تعتبر مصدر هام للحصول على الدفء خلال أيام فصل الشتاء الباردة.
مقادير خلطة المحشي
- ثمرة كرنب (ملفوف) متوسطة الحجم.
- ثلاث بصلات حجم متوسط.
- حزمة شبت وحزمة بقدونس وأخرى من الكسبرة.
- ملح وشطة وبهارات المحشي.
- فلفل أسمر، ونعناع جاف مطحون.
- ثمرة فلفل حار.
- نصف كيلو طماطم ناضجة.
- قطعة من الزبدة وأربع ملاعق من زيت الطعام.
- مرقة لحم أو بط أو دجاج حسب المتوفر.
طريقة التحضير
- نحضر الكرنب ونجهزه للسلق ونحضر المياه في وعاء ونضعها على البوتجاز حتى الغليان.
- نضع ملح وكمون في الماء لضبط المذاق ويساعد وضع الكمون الحصى في ماء السلق على التخلص من نسبة عالية من الغازات الموجودة داخل الكرنب والتخلص من رائحة السلق النفاذة.
- نحضر الكرنب ونضع كل خمس ورقات في الماء المغلي وتغمس الأوراق في الماء حتى يتم سلقها مع مراعاة عدم تركها لوقت طويل.
- تصفى الأوراق جيداً من الماء ويتم تقطيعها قطع صغيره متساوية بطول صابع اليد ويترك جانباً حتى يتم تجهيز الخلطة.
طريقة عمل خلطة المحشي
- نحضر حوالي ٣ بصلات ونقشره ونغسلهم جيدا ثم يقطع قطع صغيره بالسكين أو نضربهم في الكبه ونحضر الطماطم حوالي نصف كيلو ونغسلهم جيداً، ثم نقطعها قطع صغيره ونضربهم في الخلاط مع ثمرة فلفل حار الذي يعطي طعم ورائحة للخلطة.
- نضع البصل على النار مع ٤ ملاعق زيت وقطعة من الزبدة ونقلب جيدا على النار حتى يذبل البصل أو يميل للاصفرار.
- توضع الطماطم المعصورة على البصل ثم نضيف ملح وفلفل اسمر وبهارات خلطة المحشي والنعناع، ثم نقلبهم جيدا حتى تتسبك الطماطم نحضر الأرز ونغسله جيدا ونصفيه ونضعه على الطماطم ونقلبه جيدا لمدة خمس دقائق.
- نحضر الخضرة شبت وبقدونس وكزبره ونفرمها بالسكين فرماً ناعماً ونقلبها مع الأرز والطماطم والبصل جيدا ونضيف إليهم ملح حتى ضبط المذاق.
- نحضر ورق الكرنب ونحضر وعاء التسوية نضع قليلاً من الخلطة على طرف الورقة ونلفها على شكل الاصبع ونرصه في الإناء واحداً تلو الآخر حتى ننتهي.
- نحضر المرقة مغليه على النار ونسقي المحشي مع مراعاة رفع النار حتى يتشرب ثم تهدئة النار حتى ينضج.
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