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عمر شويل - جدة وصفة سريعة لصبغ الشعر باللون البني بمكونات من مطبخك لشعر لامع وجذاب، تبحث دائماً المرأة عن التجديد والتغيير ولذلك يعد الشعر هو من أكثر الأشياء التي ترغب في تغييرها، ويعتبر الشعر البني أو الأصفر من ألوان الشعر التي تفضلها كثير من السيدات وبهذا فهو دائماً يبحثن عن طرق لصبغ الشعر وإخفاء الشعر الأسود أو الأبيض، ولكن استخدام الصبغات الصناعية يجعل الشعر مقصف مرة بعد الأخرى ولهذا يمكن استبدال الصبغات بأخرى طبيعية.

وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني في نصف ساعة لشعر مثالي

الشعر البني من أكثر الألوان التي تقوم باستخدامها العديد من الفتيات وذلك لأنه يناسب جميع أنواع البشرة.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة سريعة لصبغ الشعر باللون البني ويعمل علي تقوية وتغطية الشيب.

وصفة عصير الطماطم لصبغ الشعر باللون الأحمر



يمكن تحضير عصير الطماطم لصبغ الشعر باللون الأحمر القاتم الذي يظهر للناس كاللون البني، كما يلي:

المكونات:

كوبان من عصير الطماطم.

فرشاة مخصصة لصبغ الشعر.

قبعة استحمام بلاستيكية.

طريقة التحضير:

أولاً نضع كمية عصير الطماطم في إناء مناسب، ثم نضع فرشاة الصبغة فيه. بعد ذلك نوزع الخليط على الشعر بالفرشاة. في هذه الخطوة يجب ارتداء قبعة الاستحمام وإحكامها جيداً، وتترك القبعة على الشعر لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة يتم غسل الشعر بماء فاتر جيداً.

عصير الشمندر لصبغ الشعر باللون الأحمر وعلاج الشعر الأبيض



عصير الشمندر هو المصدر الرئيسي للصبغة الحمراء القاتمة والبنية كما تقوم بالتخلص من الشعر الأبيض، وتظل هذه الصبغة على الشعر لمدة ١٥ يوم، ويتم تحضيرها كما يلي:

مقدار كوب عصير الشمندر.

كوب كبير زيت زيتون.

غطاء للشعر بلاستيكي.

مقدار نصف كوب خل تفاح.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء مناسب نضع كل من: عصير الجزر، زيت الزيتون ونخلطهم جيدًا. نضع كمية من الخليط السابق على الشعر لمدة ساعة، ويجب تغطية الرأس بالغذاء البلاستيكي طوال هذه المدة. في النهاية نضع قليل من خل التفاح على الشعر ثم نقوم بشطفه جيداً.

القهوة والشاي لصبغ الشعر باللون البني



تعد هذه المكونات الأفضل للحصول علي صبغ الشعر باللون البني بطريقة طبيعية وذلك لأنها تعمل علي تغميق لون الشعر بشكل سريع.

مكونات الوصفة

عدد ٣ ملاعق قهوة كبيرة، أو بن.

عبوتين شاي أسود.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة يتم غلي كل من القهوة والشاي معاً في نفس الوعاء. بعدما يغلي الخليط نضعه على الشعر لمدة تلت ساعة. هذه الخلطة تساعد في إعطاء الشعر لون غامق.

أما في حالة ما كان الشعر لونه بني فاتح ونريد إعطائه لون فاتح قليلاً، نستخدم المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

كمية مناسبة من الشاي.

كمية قهوة مناسبة.

طريقة التحضير: