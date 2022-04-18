نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القطر والشربات للكنافة ولقمة القاضي والعديد من الحلويات في المقال التالي

يعتبر القطر من ضمن الصوصات التى تستخدم فى تسقية الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والكنافة والهريسة والكيك، وله أسماء عديدة مختلفة حسب كل بلد وأخرى فمن البلاد من يطلق عليه إسم الشيرة والشربات والقطر حسب كل بلد وأخرى، ويوجد أشخاص يتسائلون عن كيفية تحضيره، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة لتحضيره فى وقت قصير وسهل. مكونات عمل القطر: 1 كوب ونص سكر.

1 كوب وربع ماء.

1 ملعقة صغيرة ليمون.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

1 ملعقة صغيرة ماء زهر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء مناسب ووضع به السكر وعليه الماء. نقوم بوضعه على نار عالية وتقليبه حتى تقوم بالغليان. عندما تغلي المكونات نقوم بوضع عصير الليمون وماء الورد وماء الزهر ونقلبهم. نترك المكونات تغلي، وبعد ذلك نقوم بتخفيض النار ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يكون ثقيل. بعد ذلك نطفئ النار ونتركه يبرد. يمكن إضافة حبهان مطحون أو زعفران وذلك يعطى طعم مميز للشربات. بعض الأكلات التى يستخدم فيها القطر: مكونات عمل الكنافة النابلسية. 1 كيلو عجينة كنافة جاهزة.

لون أحمر.

1 كيلو جبنة بيضاء عكاوى تكون مقطعة ومنقوعة وتصفى.

قطر أو شربات.

2 كوب سمنة.

فستق مطحون أو يقطع قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نقوم أولا بتحضير الكنافة ويمكن تحضيرها خشنة أو ناعمة حسب المفضل لدي الأشخاص فمنهم من يحبها خشنة أو ناعمة. نقوم بإحضار صينية الكنافة الخاصة وندهنها بالسمن، ونضع فيها الصبغة الحمراء ثم نقوم بإضافة الكنافة فى صينية السمن والصبغة. نقوم بتحضير الجبنة العكاوي التى تم نقعها وتصفيتها، وبعد ذلك نبرشها ونضعها على الكنافة وترك الحواف خالية ليس بها جبن. نقوم بوضع الصينية على النار حتى تسيح الجبن وتتحمر الكنافة من الأسفل، ونقوم بالضغط على الجبنة بورق الزبدة حتى تلتصق الجبنة بالكنافة. نحضر صينية نفس مقاس الصينية الأخرى ونقوم بقلبها حتى نجعل الجزء السفلي من أعلى. نحضر القطر البارد ونوزعه على الكنافة وهى ساخنة ثم نقوم بتزيينها بالفستق المبشور. مكونات عمل لقمة القاضي: 2 كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 كوب وربع ماء. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الدقيق والملح والنشا والخميرة والسكر والماء والفانيليا. ونقوم بخفقهم فى الخلاط جيداً حتى تكون عجينة سائلة. نقوم بإحضار وعاء عميق ووضع فيه العجين السائلة ونقوم بتغليفها بالنايلون ونتركها فى مكان يكون دافئ حتى تختمر لمدة لا تقل عن 2 ساعة. بعد أن يمر ساعة على وقت التخمير نقوم بإزالة النايلون ونقلبها لدقيقة واحدة ثم نقوم بتغليفها مرة أخرى ونتركها تكمل التخمير. نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها زيت مناسب للقلي ونتركه يسخن. نحضر أيضا الشربات فى وعاء بجانبا، ونحضر طبق صغير به زيت حتى نلف الملعقة بالزيت عندما تبدأ بتشكيل لقمة القاضي. نحضر كيس الخاص بالحلويات أو كيس آخر شفاف ونضع فيه عجينة ونقص الطرف. ونبدأ بتشكيل لقمة القاضي على شكل كور ووضعها فى الزيت فور قطعها مالكيس. عندما يبدأ لونها يكون ذهبي نقوم بتصفيتها من الزيت، ونسقطها فى الشربات فور خروجها وبعد ذلك تصفى من الشربات وتوضع فى طبق التقديم وتقدم جاهزة وهى ساخنة أو باردة حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل القطر والشربات للكنافة ولقمة القاضي والعديد من الحلويات - ثقفني

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