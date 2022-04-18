نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة ملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام المواد الطبيعية هو أفضل الطرق بالنسبة لجميع الإناث، وهذا لأنها لا تؤذي البشرة ولا تكون مكلفة كغيرها من الوسائل الأخرى التي أغلاها الليزر، ومن المواد الطبيعية الرخيصة الموجودة في كل منزل والتي تستخدم لإزالة الشعر الزائد من الجسم (الملح)، ولا تقتصر مهمة الملح على هذا فقط بل يقلل الملح من نمو الشعر الزائد في الجسم بشكل ملحوظ وهذا مع المداومة على استخدامه، ولاستخدامه لهذا الغرض إليكم هذه الطرق:

وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد

نحتاج في هذه الطريقة خمسة ملاعق كبيرة من الملح الخشن وست ملاعق كبيرة من الكركم البودرة، نقوم بخلطهم سوياً وبعدها نضيف خمس ملاعق كبيرة من الحليب أو أكثر مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتدليك البشرة لمدة خمس دقائق ثم نغسل البشرة بالماء، نكرر هذه الطريقة يومياً لمدة أسبوع حتى نتمكن من إزالة الشعر من المنطقة المقصودة بالكامل، وللعلم فإن اللون الذي يتركه الكركم على البشرة يمكن التخلص منه بتدليك البشرة بالقليل من التونر.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالملح

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملح خشن وصابون زيت الزيتون وماء الورد، حيث يتم خلط أربع ملاعق من الملح مع ثلاث ملاعق من مبشور صابونة زيت الزيتون ثم نضيف ماء الورد ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة ساعتين وعندها سنلاحظ تساقط الشعر الزائد، نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها جيداً.

تقليل نمو الشعر الزائد

يمكن استخدام الملح لتقليل نمو والشعر، ويتم ذلك بعد إزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث يتم خلط نصف كوب من الملح مع ربع كوب من الماء البارد، ونوزع الخليط على البشرة بعد نزع الشعر منها ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل البشر بالماء الفاتر ثم نرطبها، عند تطبيق أحد الطرق السابقة لأول مرة، يجب أن يتم توزيع الخليط على جزء صغير من البشرة حتى نتأكد من عدم تسبب الملح بالتهابات للبشرة، كما يجب ترطيب البشرة جيداً بعد استخدام طرق الملح السابقة، لأن الملح من المقشرات القوية للجلد.

يمكن إزالة الشعر الزائد باستخدام وصفة الكركم حيث أن هذه الوصفة تعتبر من أسهل الوصفات في إزالة الشعر الزائد وعن طريقة تحضير الوصفة عليك خلط مقدار من الكركم المطحون مع ملعقة من الحليب او يمكن استبدال الحليب بالماء أو استخدام ماء الورد ونمزج جميع المكونات ويتم وضعها علي البشرة حتي تجف تماماً