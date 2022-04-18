طريقة شوربة الدجاج بالكريمة بالخضروات اللذيذة وسريعة التحضير

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شوربة الدجاج بالكريمة والخضروات أقترح طهي حساء لذيذ مع لحم الدجاج والخضروات والزعتر الطازج. يتم تحضير الحساء ببساطة وبسرعة، وفي النهاية تحصل على عشاء كامل ومرضي ، فالحساء عالي السعرات الحرارية ومرضٍ. أوصي به بشدة لمحبي الحساء الدسم، سيحب الأطفال أيضًا هذا الحساء (إذا لم تضيف الفلفل الحار).
شوربة الدجاج بالكريمة بالخضروات
لعمل هذه الوصفة سنحتاج العديد من المكونات ومنها: 4 قطع بطاطس، 1 قطعة بصل، 2 ملعقة كبيرة زبدة، 1 قطعة جزر، 3 ملاعق من البهارات، فلفل حلو، فلفل حار 1 قطعة، 250 مل كريم 20٪، 1 رشه ملح، 3 فروع زعتر طازج، 600 جم دجاج، 2 فص ثوم، 1 بيض الدجاج.
طريقة تحضير الوصفة
- يقشر البصل والجزر والفلفل الحلو والثوم ويقطع إلى قطع صغيرة.
- تقلى الخضار في الزبدة لمدة 3-4 دقائق.
- تُضاف قطع الدجاج وتُقلى معًا لمدة 4-5 دقائق.أضف البطاطس المقشرة والمفرومة.
- صب الماء (أو المرق) ، حوالي 2-3 أكواب، حسب كثافة الحساء الذي تريد الحصول عليه. أضف البهارات والبازلاء. يُغلى المزيج ويُطهى لمدة 20 دقيقة.
- نقطع الفلفل الحار إلى حلقات رفيعة ، ونفصل الأوراق عن أغصان الزعتر ونضيفها إلى الحساء.
- نخلط صفار البيض (لا نحتاج إلى بروتين) بشوكة مع الكريمة ونسكبه في تيار رقيق في الحساء ، مع التحريك المستمر ، نترك الحساء يغلي ونرفع عن النار.
الوصفة الثانية: شوربة الدجاج بالكريمة
- دجاج (أي أجزاء) 100 غرام
- جزر 50 غرام.
- بصلة بصل 30 غرام.
- الكراث 40 غرام.
- بطاطا 100 غرام.
- بيض دجاج 1 قطعة.
- البقدونس 5 غرام.
- بصل أخضر 3 غرام.
- زبدة 20 غرام
- رشه ملح
- رشه فلفل أسود.
حساء كريمة الدجاج
- ابدأ بوضع الدجاج في الماء حتى الغليان.
- عندما ينضج الدجاج ، أخرجيها وأضيفي البطاطس إلى مرق الدجاج واطهيها على نار خفيفة.
- نقطع البصل والجزر إلى مكعبات صغيرة ونقطع البصل – الكراث بشكل غير مباشر.
- تقلى الخضار في الزبدة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
- أضف الدجاج إلى الخضار المقلية. تقلى قليلا.
- أضيفي الخضار إلى المرق واتركيها على نار هادئة.
- يُمزج الكريمة مع صفار الدجاج ويُخلط جيدًا.
- أضف خليط الزبدة إلى الحساء. تُضاف البهارات حسب الرغبة والأعشاب ويُغلى لمدة 3 دقائق أخرى.
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