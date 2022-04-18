وصفات مضمونة ومجربة لتكثيف الشعر وملئ الفراغات بطرق طبيعية والنتيجة مزهلة

تعتبر مشكلة الفرغات في الشعر من أكثر ما يشغل بال من يعانون من تلك المشكلة وخاصة السيدات، فترغب الكثير من السيدات في تكثيف الشعر وملئ كافة فراغات الشعر نظرًا لأنه من إحدى المشاكل التي تتعرض لها الكثير من السيدات ولكن من خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الطريقة التي سيتم من خلال تكثيف الشعر وملأ كافة فراغات الشعر.

تكثيف الشعر وملئ الفراغات بطرق طبيعية

استطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر وملئ كافة فراغاته وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الطرق.

جوز الهند والعسل لملئ فراغات الشعر

تعتبر تلك الوصفة من إحدى الوصفات التي تساعد على تكثيف الشعر وملئ كافة فراغاته وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي تتبع في تحضير تلك الوصفة:

أولًا يتم خلط ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل. بعد ذلك يتم وضعه بصورة متساوية على الشعر بداية من الجذور لحين الأطراف. يتم وضع غطاء على الشعر ثم يتم ترك الخليط لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو وبالتالي ستحصلون على شعر رطب وناعم.

خلطة الصبار مع الأفوكادو لملئ فراغات الشعر

تعتبر تلك الخلطة من الوصفات المثالية التي تساعد على مد الشعر بالغذاء وجعله يبدو رطب فلكلًا من الصبار والأفوكادو فوائده وأهميته وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدامه: