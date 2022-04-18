نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية المصرية بالطعم الأصلي على طريقة الشيف هالة فهمي في المقال التالي

الزلابية المصرية من الحلويات البسيطة التي لا تخلو منها مائدة في شهر رمضان، فالزلابية من الوصفات السريعة والسهلة التي يمكن عملها ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، ولا نحتاج لتحضيرها شراء أي مكونات مكلفة من خارج المنزل، ودائماً تحرص ربات البيوت على عمل الحلويات بأنواعها المختلفة في شهر رمضان المبارك الذي يشتهر بأنواع كثيرة من الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطايف وغيرها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الزلابية المصرية بألذ طعم والمكونات من مطبخك. مكونات عمل الزلابية المصرية مكونات الشربات 4 كوب سكر.

2 كوب ماء.

1 ليمونة. مكونات الزلابية 2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشا. طريقة التحضير نقوم بوضع الماء الدافئ في إناء عميق ثم إضافة ملعقة كبيرة من السكر وملعقتين كبيرتين من الخميرة ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي ونترك الخليط 10 دقائق حتي تنشط الخميرة. لتحضير الشربات: نضع مكونات الشربات علي النار وهي 4 أكواب من السكر+2 كوب من الماء بدون تقليب حتي يتم الغليان. وبعد ذلك نضيف عصير ليمونة كاملة علي الخليط ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق ثم نرفعه عن النار ونتركه ليبرد تماماً. نضيف على خليط الخميرة باقي المكونات وهي الدقيق والنشا ثم نقلب بالمضرب اليدوي جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وخالي من أي تكتلات. ولضمان نجاح الزلابية نقوم بخطوة إضافية وهي تقليب العجينة باليد جيداً لإدخال الهواء إلي العجينة حتي يثقل قوامها. ثم نقوم بتغطية العجينة لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. وبعد مرور الساعة نلاحظ اختمار العجينة وزيادة حجمها ووجود الكثير من الفقاقيع علي سطح العجينة. نقوم بتسخين طاسة عميقة بها كمية زيت كبيرة. ثم نقطع كمية من العجين باليد اليسري، وباليد اليمني نقطع العجينة بملعقة صغيرة مبللة بالزيت البارد علي شكل كرات صغيرة ونكرر هذه الخطوة حتي تمتلئ الطاسة بكرات الزلابية. نقلي الكرات مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي، ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد. نضع الزلابية في مصفاة للتخلص من الشربات الزائد ثم تقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة الزلابية المصرية بالطعم الأصلي على طريقة الشيف هالة فهمي - ثقفني

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