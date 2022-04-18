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طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام هو من أهم الحلويات الشرقية التي تشتهر بها جميع البلدان العربية وهي معروفة من قديم الأزل ويقبل عليها فئة كبيرة من أفراد العائلة لما تتمتع من مذاق جميل، كما يشتهر تحضير حلوى بلح الشام في العديد من المناسبات المتنوعة والعزائم وأيضا مراسم الزواج، كما تتعدد طرق تحضير بلح الشام ويمكن إعداده بشكل سهل. طريقة عمل بلح الشام المقادير كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من الزيت اللازم للقلي.

كوبين كبيرين من السكر الأبيض اللازم لعمل الشربات.

كوب واحد من الماء.

نصف حبة من الليمون. طريقة التحضير في البداية نقوم بتجهيز الشربات أولا نأتي إناء عميق ونضيف به كوبين كبيرين من السكر ثم نضيف عليه كوب واحد من الماء ورفعها علي النار ونتركها حتى يتم غليانه ونضيف نصف حبة من الليمون ثم نتركها حتى يتم تبريدها.

نضع كوب واحد من الدقيق الأبيض في إناء عميق ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من النشا ونقلبهم مع بعض بشكل جيد.

نضع ربع كوب من الزيت النباتي وكوب واحد من الماء في إناء صغير ثم نضيف ملعقة صغيرة من السكر مع رشه ملح صغيرة ونرفعه على النار متوسطة ثم نضيف عليه خليط الدقيق والنشا و ندمجهم مع بعض جيدا حتي يتم تجانسهم.

بعد ذلك يتم رفع الخليط من على النار ونتركها حتى يتم تبريدها و نستخدم المضرب الكهربائي في خفق العجينة ثم نضع البيض بشكل تدريجي ونستمر في عملية الخفق حتى يتم التجانس ويتم أيضا إضافة الفانيليا.

نأتي بكيس حلواني ونضع بها العجينة ثم نحضر إناء عميق ونضع بها كمية غزيرة من الزيت للقلي ونرفعها على النار ونضع بها شكل بلح الشام.

حتى يتم نضجه بلح الشام وبعد ذلك نقوم بالإضافة الشربات البارد إليه ثم تقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام في المنزل بمقادير مظبوطة وبطعم مقرمش مثل المحلات - ثقفني

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