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طريقة عمل الشيبسي البيتي، يعتبر الشيبسي من أفضل أنواع السناكس التي تتمتع بطعم رائع للغاية، والتي يحبه الجميع من الكبار والصغار بفضل طعمه الرائع الممتاز، وعادة ما يتم شرائه من محلات البقالة، ولكنه ليس صحي بسبب احتوائه على مواد صناعية تكون ضارة جداً بصحة الإنسان، ولذلك تبحث ربات البيوت دائما عن طرق بديلة لعمل الشيبسي في البيت بمكونات ذات جودة عالية غير بها مواد حافظة تضر بصحة الطفل، ومن السهل للغاية إعداد الشيبسي في البيت بكل نكهاته المختلفة في البيت، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة عمل الشيبسي في البيت بسهولة. طريقة الشيبسي بنكهة الشكة والليمون ومكوناته: كمية من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ذرة ملح.

مقدار مناسب من عصير الليمون.

رشة مناسبة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: يتم تقشير البطاطس بالطريقة المعتاد عليها، وتقطع بشكل الشيبسي المعروف.

يتم وضع البطاطس في الماء الساخن، وإضافة الخل ويترك الخليط نصف ساعة.

نضفي البطاطس من الماء الساخن، ونضعها على الفور في الماء البارد لمدة نصف ساعة.

نضع على البطاطس الشطة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، ويترك فيها نصف ساعة.

ثم نقليه بالطريقة المعتاد عليها في الزيت الغزير، ونرفع الشيبسي من الزيت ويترك على مناديل مطبخ. طريقة عمل الشيبسي بنكهة الملح والخل ومكوناته: مقدار من البطاطس.

مقدار ماء.

زعتر وبابريكا.

الخل.

الملح. طريقة التحضير: بنفس الطريقة السابقة وضع البطاطس في الماء الساخن ثم البارد.

نقوم بنقع البطاطس في الخل والملح والزعتر والبابريكا، وهذا لمدة ساعتين في الثلاجة.

ثم نصفيها من الماء وتقلى في الزيت الغزير حتى تنضج تماماً. طريقة عمل شيبسي بطعم الليمون والبابريكا وتحتاج إلى: بطاطس.

3 ملاعق كبير عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أحمر بابريكا.

صلصة طماطم حارة بالليمون. طريقة التحضير: نقطع البطاطس لحلقات رفيعة، ثم نضع البطاطس في ماء وتغسل في مصفاة.

تنقع البطاطس في وعاء عصير الليمون، الملح والفلفل الأحمر لمدة 20 دقيقة.

نضفي البطاطس من المزيج، وتقلى في زيت ساخن للحصول على يصبح لون ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيبسي البيتي زي الجاهز وأحلى كمان - ثقفني

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