طريقة عمل الفراخ المحشية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

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طريقة تحضير الفراخ المحشية، تعتبر الفراخ المحشية هي من ألذ الأكلات التي تقوم بتحضيرها ربة المنزل بشكل سلس وبسيط، كما تحرص كل أم علي التنوع في العديد من الأطباق وخاصة الفراخ المحشية لأنها تنال إعجابك الكثير من أفراد الأسرة، ونجد أن الفراخ هي تحتوي علي قيمة غذائية عالية جدا لأنها مصدر رئيسي للبروتين التي يستفيد منه الجسم. طريقة عمل الفراخ المحشية المقادير استخدام فرخة كاملة.

حبتان من البصل المبشور.

نصف كوب من الأرز الأبيض.

نستخدم بعض الخضار بتشكيلة معينه علي حسب الرغبة.

مكعب واحد من مرقة الخضار.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

لتر واحد من الماء الدافئ.

اربعه ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.

ربع كوب من الخل التفاح.

عدد مناسب من ورق اللورا.

استخدام مقدار من الفلفل الحصى. طريقة تحضير نأتي بااناء عميق ونضع به لتر واحد من الماء ونضيف إليها ملعقة من ملح الطعام وملعقة من الفلفل الأسود ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض وحل التفاح وعدد من ورق اللوري ونقلبهم مع بعض ثم نضيف إليه الفلفل الحصي ونضع بها الفرخة كاملة.

نترك الفرخة كاملة منقوعة في المحلول لمدة يوم كامل ثم نخرجها من المحلول اليوم التالي حتي نقوم بااستخدامها.

نضعه حبة من البصل المفرومة وتخلط عليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبعد ذلك نقسم التتبيلة إلي جزئين نقوم بدهن الفرخة بشكل جيد كلها ومن تحت الجلد بالتتبيلة.

نأتي با إناء صغيرة ونضعها علي النار ونضع به ملعقة صغيرة من من الزبدة ونضع فيها الجزء الآخر من التتبيلة ثم نضيف إليها كوب واحد من الأرز ونقلبها جيدا نضيف عليه ربع كوب من الماء ونتركها حتي يتم تشرب الأرز مع مراعاة عدم تعجن الأرز.

نأتي ببوله صغيرة ونضع به الأرز ونتركه حتي يتم تبريده ثم نضيف أي نوع من الخضار المشكل المقطع إلي قطع صغيرة إليه ونضيف عليه مكعب من المرقة والملح والفلفل ونضع عليه ملعقة من الزيت النباتي ونقلبهم مع بعض جيدا.

نحضر الفرخة ونبدأ نحشيها الأرز من الداخل ونأتي بالخضتر المشكل ونأتي بكيس حرارية ونضع به الفرخة ومجموعة من الخضار.

نسخن الفرن جيدا ونضع به الفرخة والخضار ونتركها حتي يتم نضجها لمدة ساعه إلا ربع ٩تي تأخذ لون. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المحشية على أصولها بالطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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