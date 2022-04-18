طريقة عمل بسكويت السابليه الفاخر الناعم المحشو مربى في المنزل

بسكويت السابليه الناعم من أكثر البسكوتات تميزا لحلويات العيد سهل وبسيط حيث تحصلين على كمية وفيرة بعد خبزة هذه الطريقة مضمونة ومقادير مضبوطة سوف تضبط معك النتيجة من المرة الأولي أما التزيين بحسب ذوقك من الشيكولاته أو سابليه الفانيليا أو الكراميل أو المربى و غير ذلك تميزي بأجمل حلوياتك في العيد حيث نقدم لكى المكونات السهلة والطريقة السريعة بالإضافة إلى ذلك فيديو من أشهر الشيفات في عمل الحلويات فتابعي معنا طريقة عمل بسكويت السابليه المحشو بالمربى.

مقادير بسكويت السابليه الناعم

ثلاثة أكواب دقيق ما يعادل وزن 360 جرام.

كوب زبدة ما يعادل 225 جرام.

مقدار نصف كوب سكر بودر ابيض ما يعادل 75 جرام.

حبة بيض واحدة ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

مكونات تزيين بسكويت الناعم:

مربى بيورية.

صوص كراميل.

شوكولاته قابله للدهن.

فورماسيل.

مكسرات مجروشه.

كريز.

شيكولاته دائبة ابيض وبني. تستغرق مدة الطهي حوالي ربع ساعة.

فرن على درجة حرارة 180.

لعمل السابلية بالشيكولاته إضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة عمل بسكويت السابليه الناعم

نحضر وعاء ونضيف فيه الزبدة والسكر البودر ونخفق المكونات حتى يصبح المزيج هش ابيض كريمي ناعم. ضيفي البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تصبح البيضة مختفية تماما. نضيف الملح والدقيق ونقلب الخليط حتى يختلط وتتكون عجينة ناعمة. نغطى العجينة وندخلها الثلاجة وتترك لمدة نصف ساعة. وبعد ذلك قومي بأخراج العجينة من الثلاجة وقسميها إلى جزئين وأضيفي إلى جزء منهم الكاكاو واحرصي على مزجة جيدا بالعجينة. أفردى العجينة بين كيسين بسمك نصف سنتي تقريبا وقومي بعمل فتحتين فتحة كبيرة واخرى صغيرة يمكن تشكيل العجينة داخل قالب السابلية. ثم رصي القطع على صواني الالمونيوم مدهونة بزيت خفيف وادخليها الفرن الساخن على الرف الأوسط حتى تبقى جاهزة ولونها ذهبي. اسحبي صنية السابليه الناعم من الفرن واتركيها جانبا حتى تبرد تماما. ثم قومي بوضع المربى أو الشيكولاته أو الكراميل حسب المتوفر لديكي وشكلي وزيني السابلية حتى يكون جاهز للتقديم.

قدمي بسكويت السابليه في طبق التقديم وقدمي معه فنجان القهوة أو من الشاي.