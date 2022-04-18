بسكويت العجوة المقرمش للعيد بمقادير بسيطة متوافرة في كل منزل

يعد بسكويت العجوة ، من أشهي وألذ أنواع البسكوت التي تحضر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، فهو بسكوت غني بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم لاحتوائه علي التمر، يقبل علي تناوله الكثير من الأشخاص لأنه يتمتع بمذاق لذيذ جداً ومختلف، يمكن تقديمه في جميع المناسبات مثل الأعياد والحفلات، يتميز بأنه من الحلويات البسيطة الاقتصادية الموفرة، حضري لأفراد أسرتك في المنزل بخطوات بسيطة جداً بدلاً من شرائه من الخارج بسعر غالي الثمن ولضمان صحة أطفالك، ويعتبر من المسليات المنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، بالإضافة إلي حشواته المتعددة مثل المربي والتمر وغيرها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لعمل بسكويت العجوة في المنزل.

مكونات عمل بسكويت التمر

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

خمس مكعبات من الزبدة.

100 جرام سكر بودرة.

نصف معلقة كبيرة عسل أسود.

بيضة.

رشة فانيليا.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

300 جرام من الدقيق.

للحشو:-

عجوة.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم من هنا خطوات تحضير بسكويت التمر اللذيذ بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي كلاً من الزبدة، والسكر والعسل، وقومي بخلطهم جيداً. ثم ضيفي البيض، والفانيليا والملح وبكينج بودر، إلي الخليط السابق، مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك اسكبي محتويات الخلاط الكهربائي، في وعاء وقومي بإضافة الدقيق بالتدريج، واستمري في العجن باليد، حتي تحصلي علي عجينة متماسكة ولينة. ثم غلفي العجينة بطبقة من البلاستيك، وقومي بإدخالها إلي الثلاجة لكي ترتاح، لمدة 20 دقيقة تقريباً. بعد كدة قومي بفرد العجوة علي سطح مسطح واتركيها جانباً، ثم اخرجي العجينة من الثلاجة، وقومي بفردها بالنشابة جيداً. ثم قطعي العجينة حسب الشكل الذي تفضلينه، وقومي بوضع العجوة داخل العجينة، وإغلاقيها جيداً. بعد ذلك أجلبي صينية الفرن وقومي برص البسكويت فيها، وادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية. عندما يتلون البسكويت ويأخذ اللون الذهبي، اخرجيها من الفرن واتركيه حتي يبرد تماماً، ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي علي الوجه سكر بودرة، وقدميه بالهناء والشفاء.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

مضاد للسرطانات.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

يساعد علي إنقاص الوزن الزائد.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

يحافظ علي صحة القلب.

مضاد حيوي طبيعي.

مفيد لمرضي السكري.

غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

طريقة بسيطة لعمل بسكويت المربي اللذيذ

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

احضري العجان واخلطي فيه 200 جرام من الزبدة، مع نصف كوب من السكر الناعم، حتي يصبح القوام كريمي. ثم اضيفي معلقة صغيرة من الفانيليا، ثم ضيفي الدقيق بالتدريج 2 كوب، واعجني لمدة 5 دقائق، حتي تتكون عجينة لينة. بعد ذلك جمعي العجين باليد علي شكل كرة، ولفيه بورق بلاستك واتركيه في الثلاجة، لمدة ساعة يرتاح. ثم قطعي العجين بواسطة القطاعة، علي حسب الشكل المرغوب فيه. بعد ذلك ضعي في صينية الفرن مبطنة بورق الزبدة، وادخليه الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق. ثم اخرجي الصينية واتركيها لتبرد، ثم ادهني البسكويت بالكامل بالمربي، ثم ضعي فوقه قطعة بسكويت مفرغة من النصف. ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي رشة خفيفة من السكر الناعم، وقدميه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-