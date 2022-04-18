طريقة عمل بسكوت العيد بدون بيض مقرمش سهل وسريع مذاقه رائع

طريقة عمل بسكوت العيد بدون بيض من أسهل وأسرع الطرق في عمل أي بسكويت مذاقه رائع مقرمش بكيلو دقيق واحد يتم تحضير كمية كبيرة اقتصادي في المنزل، يمكن تشكيله بأكثر من شكل كما يمكن عمل بسكويت الشوكولاتة بحيث يكون متوفر لديكِ نوعان بمذاق لذيذ، بدلاً من شراء المنتجات الجاهزة باهظة الثمن ومن ناحية أخرى أن مخبوزات البيت أفضل مائة مرة من شراء من الخارج مضمونة في نظافتها من صنع يديكِ، وعمل بسكوت العيد والكحك والغريبة من العادات المتوارثة من الأجداد تحضر كتكملة لفرحة العيد مع شراء ملابس جديدة..وكل عام وأنتم بألف خير.

بسكوت العيد

توجد عدة طرق ووصفات لعمل البسكوت منها طريقة عمل بسكويت النشادر والنشا والبرتقال والعديد من النكهات المميزة الأخرى، كما يوجد أنواع من الكعك الناعم مثل طريقة عمل كعك العيد بحشوات كثيرة منها التمر أو العجمية والمكسرات والملبن، أما الغريبة الناعمة فهي أكثر الأصناف نعومة وذوبان لها عشاق كثيرون هي والبيتي فور كما يوجد أنواع جديدة مثل السابليه وهو نوع من البسكويت ملون بالشوكولاتة الغامقة والبيضاء ومحشو مربى مما يجعله مميز ومذاقه رائع ويعطي شكل جميل عند تقديم حلويات العيد.

مقادير بسكوت العيد

كيلو دقيق مخصص للبسكويت (منخول).

2 كوب سمن بلدي إلا ملعقة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب إلا ربع سكر بودرة.

رشة ملح.

2 كوب إلا ربع حليب + 3 أكياس فانيلا.

طريقة عمل بسكوت العيد بدون بيض

في وعاء عميق ضعي السكر وعليه السمن ويخلط جيداً حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

ثم ضيفي البيكنج بودر والفانيلا ورشة الملح والحليب ويخفق بالمضرب حتى يمتزج.

بعدها يضاف الدقيق تدريجياً مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة لا تشقق عند الضغط عليها تكون ملساء.

احضري صينية مدهونة ثم قومي بتشكيل البسكوت بواسطة كيس الحلواني ثم يدخل الفرن ولا بد أن تكون سخنة من قبلها بقليل.

يدخل الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ويخرج يترك حتى يبرد.

وسوف يكون لديك أحلى بسكويت العيد مقرمش لذيذ جداً مع الفطور بجانب كوب الشاي أو القهوة أو شاي بحليب على حسب الرغبة..ألف هنا على قلوبكم.

طريقة عمل البسكويت زي المحلات

توجد أكثر من طريقة لتحضير البسكويت تكمن في المقادير المعيارية لكي تعطي نتيجة جيدة كما تريدون، وكما ذكرنا من قبل هناك نكهات عديدة للبسكوت أشهرها الفانيلا والشوكولاتة يليها بسكوت البرتقال والقهوة، ومازال يوجد الكثير وكل يوم جديد في عالم الطبخ والحلويات، هذه المكونات وطريقة التحضير تعطي لكم البسكويت المقرمش مثلما يباع جاهز في المحلات سهل واقتصادي جداً وبكمية وفيرة أيضاً.