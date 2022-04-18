حلويات سهلة بالدقيق بطريقة سريعة وبمذاق لذيذ وروعة تذوب في الفم

حلويات سهلة بالدقيق ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة لقمة القاضي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة بالدقيق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات سهلة بالدقيق

تتكون حلويات سهلة بالدقيق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب زبادي.

باكيت فانيليا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت نباتي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

10 جم بيكنج بودر.

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الجوز المطحون أو أي نوع مكسرات.

شربات خفيف دافئ.

للتزيين

فستق أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سهلة بالدقيق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي والفانيليا والسكر، ثم نخلط جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف البيضة والزيت النباتي والملح ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الزبدة ونقلب بالملعقة.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر وكوب من الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف كوب ثاني من الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الخليط.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها بين ورقتين زبدة ونفردها بالشوبك على شكل مستطيل.

ثم نوزع فوقها الجوز المطحون.

ثم نقطعها إلى مستطيلات رفيعة طويلة، ثم نلف كل مستطيل رول ونغلق طرفه.

بعد ذلك نرصهم في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.