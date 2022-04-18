طريقة تحضير أقراص جوز الهند في الفرن المفيدة بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة تحضير أقراص جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة للجميع، تعتبر هذه الأقراص من الأنواع نادرة الوجود والتحضير في أي منزل وذلك لعدم وعيهم بفوائد مكونات هذه الأقراص المختلفة، وهي من الأنواع التى يمكن تناولها في أي وقت فهي مثل انواع التسالي كما أن يعمل جوز الهند على تقوية جهاز المناعة وتعزيز مستوي الكوليسترول الجيد في الجسم، ويستمتع بطعمها اللذيذ كثير من الاطفال الصغار والكبار أيضاً ويلحوا على أمهاتهم للقيام بفعلها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم مكونات عمل أقراص جوز الهند وطريقة تحضيرها بوضوح من خلال موقع ثقفني الاخباري الممتاز في تقديم المعلومات المفيدة.

مكونات عمل أقراص جوز الهند

تعتبر مكونات عمل أقراص جوز الهند من المكونات الغير مكلفة القليلة فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٣ أكواب من جوز الهند الناعم.

٢ حبة من البيض كبيرة.

٢ كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

٨ حبات من الحبهان الصحيح.

طريقة تحضير الأقراص

تعد طريقة تحضير هذه الأقراص من الطرق السهلة الغير متعبة لذلك تفضل معظم الأمهات القيام بتحضيرها وهذه الطريقة كما يلي:-