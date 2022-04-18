نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أقراص جوز الهند في الفرن المفيدة بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي
طريقة تحضير أقراص جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة للجميع، تعتبر هذه الأقراص من الأنواع نادرة الوجود والتحضير في أي منزل وذلك لعدم وعيهم بفوائد مكونات هذه الأقراص المختلفة، وهي من الأنواع التى يمكن تناولها في أي وقت فهي مثل انواع التسالي كما أن يعمل جوز الهند على تقوية جهاز المناعة وتعزيز مستوي الكوليسترول الجيد في الجسم، ويستمتع بطعمها اللذيذ كثير من الاطفال الصغار والكبار أيضاً ويلحوا على أمهاتهم للقيام بفعلها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم مكونات عمل أقراص جوز الهند وطريقة تحضيرها بوضوح من خلال موقع ثقفني الاخباري الممتاز في تقديم المعلومات المفيدة.
مكونات عمل أقراص جوز الهند
تعتبر مكونات عمل أقراص جوز الهند من المكونات الغير مكلفة القليلة فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من جوز الهند الناعم.
- ٢ حبة من البيض كبيرة.
- ٢ كوب من السكر الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- ٨ حبات من الحبهان الصحيح.
طريقة تحضير الأقراص
تعد طريقة تحضير هذه الأقراص من الطرق السهلة الغير متعبة لذلك تفضل معظم الأمهات القيام بتحضيرها وهذه الطريقة كما يلي:-
- في البداية نقوم بإحضار صينية قصيرة الحواف وندهنها بقليل من الزبدة ونرش عليها دقيق أو نضع بها ورقة زبدة.
- ثم نضع السكر المطلوب وحبات الحبهان في مطحنة ونشغلها على سرعة متوسطة حتى يصبح السكر ناعماً.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط السكر المطحون والبيض والفانيليا ونضربهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.
- بعد ذلك نضيف على الخليط جوز الهند الناعم ونشغل الخلاط على سرعة بطيئة لبضع دقائق حتى يختلط جوز الهند فقط.
- نسكب الخليط باستخدام ملعقة كبيرة على شكل قرص ونضعه على الصينية المدهونة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قرص وآخر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح لونه ذهبي من أسفل.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك الأقراص حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير أقراص جوز الهند في الفرن المفيدة بمكونات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.