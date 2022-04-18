نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز كريم ميبو والنشا | صاروخ التبييض للوجه والرقبة ومن أول استعمال فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز كريم ميبو والنشا يعد من اقوى الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كنز كريم ميبو والنشا الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2022.

مكونات عمل كنز كريم ميبو والنشا العجيب لتبيض وجهك

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال خمسة عشر دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

10 جرام كريم ميبو.

6 معالق صغيرة من النشا.

خمسون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم النشا ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة. ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة.

استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم.

العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

مكونات كنز التفتيح ميبو والخميرة للبشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات هذا الكريم الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال ثلاثون دقيقة وبمكوناته الطبيعية وهى كالآتي:-

15 جرام كريم ميبو. ملعقة كبيرة من الخميرة. عشرون جرام من لبن البودرة. نصف كوب من الماء البارد. ملعقة كبيرة من السكر. ربع ملعقة عصير من الليمون. نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والخميرة لترطيب ولكي تتخلصي من السواد بمناطق الجسم ليعطيك بياض ناصع ونقاء وستلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما.

نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة.

ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم الخميرة ونقوم بخلطهم.

يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب.

ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت الخروع على الكريم ونضعه في علبة زجاجية.

يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.

ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ومسح الجسم بفوطة ناعمة.

ثم يتم توزيع الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد.

يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على جسم أبيض ونظيف.

نصائح عند وضع الكريم أو الماسك

والآن سوف نتعرف الخطوات التالية على بعض النصائح عند وضع أي كريم أو ماسك لكي تحصلي علي بشرة ناصعة البياض وهى كالآتي:-

يجب غسل الوجه بالماء الفلاتر واستخدام صابونة طبية. استخدام فوطة نظيفة أو مناديل صحية وتكون معقمة. العمل على تدليك البشرة برفق عكس عقارب الساعة. يجب عدم التعرض لاشعة الشمس الضارة وخصوصاً وقت الظهيرة.

فوائد ونصائح كريم ميبو والنشا لتفتيح وإزالة الكلف بطريقة ناجحة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم ميبو والنشا وهي كالاتي:-

يعمل النشا علي إزالة الكلف والبقع الداكنة وشد البشرة تفتيحها يعمل ايضا علي تنظيف البشرة.

ذلك اذا قمتي بوضع الماسك علي البشرة تتركيه حتي يجف تماما ثم تفركي البشرة برفق يساعد علي تنظف البشرة.

فانه يعمل علي تنظيف المسامات من البثور السودة يقوه.

ايضا يعمل علي قفل المسامات الواسعة للبشرة ذلك لفوائده الرائعة للبشرة.

يعمل علي نعومة البشرة تجعلها كالبشرة الاطفال في نعومتها الحريري.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة. استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم. العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة للحصول على نتيجة فورية.

ماسك النشا والزبادي للبشرة والجسم

سوف نتحدث على مكونات ماسك النشا والزبادي لبياض البشرة بطريقة رهيبة وهى كالتالي:-

ربع كوب من النشا.

علبة زبادي صغيرة.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والزبادي في دقائق معدودة وهى كالآتي:-