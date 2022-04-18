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طريقة عمل مطازيز القصيم الأصلية من الأكلات الشعبية التي عُرفت في المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة القصيم حيث اشتهرت تلك المنطقة بتحضير المطازيز باللحم بطريقة خاصة ولذيذة، وهي عبارة عن عجينة خاصة تشبه عجينة السمبوسة ولكنها تصنع من الدقيق والماء فقط، ويتم استخدامها مباشرة في وعاء الطهي مع اللحم المفروم أو اللحم بالخضار أو الخضار فقط أو الدجاج أو البطاطس أو طبخات أخرى مبتكرة ومتنوعة، الآن وفي هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم كيفية تحضير وصفة مطازيز باللحم على الطريقة القصيمي ولا أروع. مقادير مطازيز القصيم لعمل العجينة كوبين من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

رشة ملح. لتحضير المطازيز كيلو جرام من لحم الغنم المقطع إلى مكعبات.

جزر مقطع إلى شرائح.

كوسة مقطعة إلى شرائح.

باذنجان شرائح.

بطاطس مكعبات أو شرائح.

يقطين مقطع إلى مكعبات.

عدد 3 أو 4 حبات من الليمون المجفف.

طماطم مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بصل مفروم.

فلفل أحمر بارد او حار حسب الرغبة.

ملح وفلفل.

بهارات لحم وقرفة وهيل مطحون وكزبرة ناعمة. طريقة عمل مطازيز القصيم الأصلية يُحضر عجين المطازيز أولاً، يُضاف الماء إلى الدقيق المخلوط برشة الملح وتُعجن جيداً حتى تتكون عجينة ملساء.

تترك العجينة حتى ترتاح لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة، تُفرد كل كرة حتى تتكون أقراص متقاربة الحجم.

لتحضير المطازيز، في وعاء عميق يوضع القليل من السمن حتى يذوب، يُضاف البصل المفروم والليمون المجفف والفلفل الأحمر، ونحرك حتى تذبل الخضروات.

توضع مكعبات اللحم ونحمر من كل الجهات حتى تتغير لونها.

تضاف مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم، ثم تبهر بالفلفل الأسود وبهارات اللحم والكزبرة والقرفة وتترك حتى تتسبك المكونات.

يُضاف الماء المغلي حتى يغمر اللحم تماماً، وتترك المكونات لمدة ساعة إلى ساعة وربع على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

نضيف باقي الخضروات إلى اللحم بالقدر، ثم يُغطى القدر ويترك على نار هادئة حتى ينضج الخضار تماماً.

الآن توضع أقراص العجين إلى القدر وتُترك على النار لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة إضافية.

تُقدم المطازيز مع الأرز. عمر شويل - جدة طريقة عمل مطازيز القصيم الأصلية باللحم لطعم ولا ألذ - ثقفني

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