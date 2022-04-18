طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل في البيت خطوة بخطوة والطعم مايتوصفش

اللحمة من أهم الأكلات بأنواعها المختلفة، ويتم تحضير اللحمة بأكثر من شكل وطريقة، ولذلك فهي من أهم الوجبات التي يفضل دائمًا اختيارها في العزومات والمناسبات، والان سوف نعرض لكم طريقة مميزة لعمل اللحمة بالبصل الشهية التي يحبها الكثير، ويمكن تقديمها بطرق متعددة جميعها لها طعم مميز ومذاق شهي، ولا تحتاج وقت أو مجهود تابعو معنا هذه السطور لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل اللحمة بالبصل المميزة

هذه الاكله يمكن أن تقومي بتقديمها كوجبة أساسية، وتقدم مع الارز بالشعرية أو حتى الخبز حسب الرغبة، ويمكن أن تكون طبق جانبي يزين المائدة، وخطوات تحضيرها هي كالاتي:

المكونات

كيلو من اللحم المقطع مكعبات صغيرة.

٣ بصلات كبار الحجم يتم تقطيعها الى مكعبات.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

رشة من الملح مناسبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الشطة الحارة.

طريقة التحضير

احضري مقلاة كبيرة الحجم أضيفي بداخلها قطرات من الزيت.

أضيفي إليها شرائح البصل المقطع مكعبات.

قلبي البصل ثم أضيفي الثوم المفروم.

قلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي إليها اللحم، وقومي بتشويحها حتى يتغير لونها.

أضيفي إليها كمية مناسبة من المياه.

غطي المقلاة واتركي اللحمة حتى تنضج تمامًا، مع مراعاة كلما احتاجت إلى القليل من المياه يتم تزويدها.

قومي بوضع التوابل التي تم تحضيرها إلى اللحم، واتركيها حتى تتشرب كل المياه ليتكون صوص مميز لها.

ارفعي اللحم من النار وقومي بتقديمها وهي ساخنة.

طريقة عمل اللحم بالبصل والطماطم

يمكن التنوع في طريقة عمل اللحم بالبصل ويتم تقديمها بشكل آخر مميز وهي كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

اربع ملاعق كبار من الزيت.

بصلتين مقطعة شرائح.

فصين من الثوم.

رشة من الزنجبيل.

حبتين من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير