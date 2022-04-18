وداعاً لمكواة الشعر مع كريم بانثينول وزبدة الشيا لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام

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كريم بانثينول وزبدة الشيا ، تعتبر من الكريمات الخلطات المشهورة التي تعمل على فرد الشعر من أول استخدام، وتعتبر من الكريمات المشهورة في الوطن العربي، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لفرد الشعر بدل من الكرياتين والبروتين الذي يعمل على فرد الشعر لمدة ست شهور فقط بعد ذلك يؤثر على الشعر ويعمل على تقصيفه وتساقطه، وتحتوي بعد الخلطات التي يتم شرائها من الصيدليات على مواد كيميائية تؤثر على الشعر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم بانثينول وزبدة الشيا الرهيب لفرد الشعر من أول استخدام في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كريم بانثينول وزبدة الشيا
يتكون كريم بانثينول وزبدة الشيا لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام بدرجة مذهلة وهي كالآتي:-
- علبة كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي.
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من زيت الارجان.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت الافوكادو.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بانثينول والشيا لفرد الشعر كالحرير في المنزل وهي كالتالي:-
- تحضير طبق ونضع به كريم بانثينول والشيا وزيت فيتامين أي ثم زيت الجوجوبا وزيت الجلسرين وزيت الارجان وزيت الافوكادو ونقلب المكونات.
- ثم نوزع كمية كافية من الخليط على خصلات الشعر الجاف مع تجنب فروة الرأس.
- ترتدي قبعة بلاستيكية ونتركه لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو جيداً.
- نكرر الخطوات مرة واحدة كل أسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.
فوائد زبدة الشيا
هناك بعض الفوائد التي تمنحها زبدة الشيا للشعر وهي كالتالي:-
- تساعد على ترطيب فروة الرأس و يستفيد منها أصحاب الشعر الخشن والمجعد.
- تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات حيث أنها تعطي للشعر القوي ولمعان.
- ثم يمنع تكسير الشعر لاحتوائها على مواد غنية بالأحماض الدهنية التي تقلل من تكسير الشعر.
- تعمل على تغذية الشعر لاحتوائها على أحماض دهنية تعمل على تقليل تجاعيد الشعر.
- المساهمة في علاج القشرة وتقلل من تهيج فروة الرأس وتعالج الحكة.
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