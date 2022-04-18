بموزة واحدة هتقضي بيها على الشعر الخشن والمقصف ويبقي ناعم حرير زي شعر الهنود وفي أقل من شهر

زيت الزيتون من أهم الزيتون التي تعطي الشعر لمعان كبير وأيضاً يغذي الشعر وفروة الرأس ويعمل على تعزيز نمو الشعر بشكل صحي وطبيعي، والموز يحتوي على الكثير من العناصر المهمة جداً للحصول على شعر صحى وخالي من وجود التقصف وغيرها من المشاكل التي تواجه الشعر وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز للشعر

الموز مع زيت الزيتون من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر بشكل كبير وعميق وأيضاً تساعد في التخلص من الكثير من مشاكل الشعر الصحية التي تساعد في تساقط الشعر وعدم نموه بشكل صحي، وله فوائد كثيرة أخرى أيضاً وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل وصفة زيت الزيتون والموز للشعر.

خلطة الموز وزيت الزيتون

تحتوي هذه الوصفة على الكثير من العناصر المهمة وأيضاً فيتامينات ومعادن تفيد الشعر بشكل كبير وغيرها من الفوائد الأخرى التي تهم الشعر كثيراً، وسوف نتعرف في على مكونات وطريقة عمل هذه الوصفة في الخطوات التالية:

المكونات:

حبة موز طازجة.

معلقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بتقطيع الموز الي شرائح صغيرة الحجم وبعد ذلك نضع عليها عدد ٢ معلقة من زيت الزيتون ونقوم بهرس المكونات معاً مع بعض بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى مجموعتين، ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على جميع أجزاء الشعر حتى يغطي الخليط الشعر كامل ويصل الي فروة الرأس جيداً.

وفي النهاية نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء جيداً وأيضاً بالشامبو المناسب لطبيعة الشعر.

‬فوائد خلطة الموز وزيت الزيتون للشعر

يساعد الخليط على إعطاء الشعر الكثير من العناصر المهمة التي تساعد في نمو الشعر وتغذية فروة الرأس وهي من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج تقصف الشعر وعلاج الهيشان بشكل كبير وغيرها من الفوائد التي تعطيها هذه الوصفة للشعر، وهذه الفوائد عبارة عن:

يساعد هذا الخليط في حماية الشعر من التقصف ويحافظ أيضاً على مرونة الشعر بشكل كبير.

كما يحتوي هذا الخليط على الكثير من المركبات التي تعطي الشعر لمعة واضحة وأيضاً تساعد على تقوية طبقة الشعر الخارجية.

يساعد هذا الخليط على التخلص من الكثير من الأمراض والالتهابات التي تصيب الشعر.

هذا الخليط يساعد في إعطاء الشعر الكثير من البروتينات والزيوت الطبيعية وأيضاً الفيتامينات والبوتاسيوم والماغنيسيوم وغيرها من المواد المهمة التي يحتاجها الشعر.

وصفة زيت جوز الهند والموز لتنعيم الشعر الخشن

المكونات

ملعقتان كبار من زيت جوز الهند الأصلي.

ثمرة موز مهروسة جيداً.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة الأستخدام