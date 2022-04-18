كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبثور

كريم النشا والليمون ، يعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وتكون خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة‍ في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والليمون

يتكون كريم النشا والليمون الرهيب من بعض المكونات التي تعطي البشرة البياض والنضارة وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق من اللبن الزبادي.

عصير حبة من الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا ثم نضيف إليه عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك اللبن الزبادي ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على بشرة نظيفة ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف. ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول المناسب جيداً ويجفف بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس بعد الخلطة. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة لإزالة البقع.

فوائد الليمون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-