نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية وبخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة في المقال التالي
دائمًا ماتقوم الكثير من النساء بصبغ الشعر من وقت لآخر وذلك من أجل الظهور بشكل جديد متألق، ولكن دائمًا ماتلجأ كل منهم إلى استخدام الصبغات الجاهزة التي مع استخدامها بشكل مستمر قد تهلك الشعر وفروة الرأس بشكل واضح، وقد تؤدي إلى التقصف وتساقط الشعر، لذلك يفضل استخدام الصبغات الطبيعية، وهي التي تتكون من مواد طبيعية وتعطي نفس النتيجة ولكن بشكل أمن وصحي على الشعر، والان سوف نعرض أفضل هذه الصبغات من خلال السطور التالية.
افضل الصبغات الطبيعية للشعر
استخدمي الصبغات الطبيعية في المنزل بكل سهولة واستغني عن الذهاب إلى صالونات التجميل، وتمتعي بأفضل لون للشعر بدون أي أضرار، ومن أهم هذه الصبغات مايلي:
صبغ الشعر بالجزر
يمكن صبغ الشعر باستخدام الجزر، وذلك بغرض الحصول على شعر برتقالي غامق، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- كوب كبير من عصير الجزر المركز.
- اربع ملاعق من اي زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
طريقة التحضير والتطبيق على الشعر
- اخلطي عصير الجزر مع الزيت جيدًا.
- قبل وضع الخليط على الشعر لابد أن يكون الشعر نظيف خالي من اي زيوت أو مستحضرات اخرى.
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور و حتى الاطراف.
- استخدمي قبعة للشعر، وغطي بها السعر بالكامل.
- اتركي السعر لمدة ساعتين.
- اغسلي شعرك بعد الانتهاء بخل التفاح، وذلك لتثبيت اللون.
- لابد من استخدام الخليط مرة أخرى في اليوم التالي للحصول على لون واضح ومميز.
استخدام البنجر والحناء لصبغ الشعر
- يستخدم عصير البنجر الطبيعي مع الحناء وذلك بهدف صبغ الشعر باللون الاحمر الرائع، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- كوبين من الحناء.
- كوب من عصير البنجر.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا.
- قومي ترك الخليط لمدة ساعة حتى يختمر مع بعض.
- وزعي الخليط بعد ذلك على شعرك بعد تقسيمة.
- اتركي الخليط لمدة ساعتين على الشعر مع ارتداء قبعة من البلاستيك وذلك حتى لا يتساقط على الملابس أو على المفروشات.
- اغسلي شعرك بعد ذلك باستخدام المياه الدافئة والشامبو الصحي.
- استمتعي بأجمل لون للشعر بدون لفترة طويلة، وبدون اي أضرار.
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