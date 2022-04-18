أسهل طريقة هتعملي بيها بنفسك مشروب السوبيا اللذيذ في البيت أفضل و آضمن من الجاهزة في المحلات

تعد السوبيا من المشروبات المميزة التى تقدم فى سفرة رمضان، كما أنها تتميز باحتوائها على جوز الهند الذى يضيف إليها الطعم والمذاق الجميل، كما أنها تعد بالحليب الذي يحتوي على البروتينات والدهون المشبعة التي يفتقدها الجسم، فهى تعد من المشروبات المفيدة جداً لصحة الانسان وخصوصاً الأطفال لعدم تناولهم اللبن، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال عن طريقة عمل مشروب السوبيا.

طريقة تحضير مشروب السوبيا

تعد طريقة إعداد مشروب السوبيا من أسرع وأسهل أنواع المشروبات التي يمكن أن تقدم فى شهر رمضان، لما لها من مكونات بسيطة ومتوفرة، كما أنه لايستغرق وقت فى إعداده، ويعد مشروب السوبيا مثلجاً ليضيف إليه الطعم والمذاق المنعش واللذيذ واليكم خطوات عمل السوبيا فى المنزل بكل سهولة دون اللجوء لشرائها جاهزة.

المكونات

3 أكواب كبيرة من الحليب.

4 ملاعق كبار من مسحوق السوبيا.

6 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

إعداد مشروب السوبيا

ن حضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الحليب والسكر والفانيليا ومسحوق السوبيا، ونخلط المكونات جميعاً حتى يتجانسوا.

نحضر إبريق ونسكب مشروب السوبيا بداخله، ثم يدخل الثلاجه حتى يبرد.

يسكب في أكواب ويقدم.

يعد مشروب السوبيا من المشروبات المغذية جداً، لاحتوائه على الكالسيوم لبناء العظام وإعطاء الطاقة والحيوية ويحتوى أيضاً على جوز الهند الذى يعطى المشروب الطعم المميز والرائحة اللذيذة، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويحمي من نزلات البرد ويقوي الجسم ويمنحه القوة والحيوية والنشاط، ويعمل على امتلاء المعدة لكونه من المشروبات المغذية، وبالتالى فهو ممتاز فى صيام رمضان لإعطاء الجسم الشعور بالشبع، كما أنه يعد من المشروبات التي تسهل من عملية الهضم وبالتالي ارتياح المعدة والقولون، ويحتوى على الفيتامينات والمعادن المهمة التي يفقدها الجسم في الصيام، يقلل الشعور بالعطش طوال نهار رمضان، يقلل من نسبة الكولسترول في الدم مما يقلل من نوبات تصلب الشرايين، ويعمل على إكساب الجسم الطاقة والحيوية لإحتوائه على عنصر الحديد المفيد جداً للجسم، كما أنه يحتوى على أوميجا 3 التى يحد من التهاب المفاصل والعضلات، ويعمل على تقوية الذاكرة ويقي من أمراض الزهايمر عند التقدم فى العمر.