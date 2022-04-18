هتعملي كفته الحاتي بطريقة جديدة سهلة وبمكونات بسيطة وبنفس طعم الجاهزة في المطاعم

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تعد كفتة الحاتى من المشويات المفضلة التى تحضر باسهل الطرق، فهى تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها الشهية التى تجذب اليها الجميع، وتقدم الكفته مع المكرونة او البطاطس المقلية او مع اصناف مختلفه من المشويات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتى فى المنزل. طريقة عمل كفتة الحاتي بخطوات بسيطة المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

١٠٠ جرام ليه ضانى مبشورة.

بصلة مبشورة كبيرة الحجم.

كمية قليلة من البقدونس المفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحمة.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي. الطريقة فى اناء عميق نضع اللحمة المفرومة والليه الضانى مع البصل ونخلطهم جيدا.

نضيف اليهم الملح والفلفل والبهارات مع البقدونس المفروم.

نقوم بعجن المكونات جيدا مع بعضها حتى يتجانسوا بشكل جيد.

ندخل خلطة الكفتة فى الثلاجه لمدة نصف ساعة.

نخرج الكفتة من الثلاجة ويستخدم الزيت فى دهن اليد حتى يصبح تجهيزها فى الاسياخ أمر سهل.

نقوم بوضعها على اسياخ الفرن او الاسياخ الخشبيه.

نضع أسياخ الكفتة على شبكة الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نقلب الكفتة على لوجين حتى يتم تسويتها.

نحضر سرفيس التقديم ونضع كمية من البقدونس فى السرفيس.

نخرج الكفتة من الفرن وترص فى سرفيس التقديم وتزين بقليل من البقدونس على الوجه.

يقدم معها الخبز البلدى الصابح مع سلطة الطحينة وسلطة الخضروات.

يمكن تقديم البطاطس المقليه او المكرونه مع الكفتة على حسب الرغبه. طريقة عمل المكرونه بالصلصة المكونات نصف كيلو من المكرونة.

ماء مغلى للسلق.

٢كوب من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

٢معلقة كبيرة من الزيت. الطريقة فى وعاء عميق نقوم بوضع المكرونه فى الماء المغلى ونقلبها جيدا مع القليل من الملح.

عند تسوية المكرونة نقوم بتصفيتها وغسلها بالماء جيدا.

نضع الثوم مع الزيت فى الوعاء على نار متوسطة.

نقوم بتشويح الثوم ثم نضيف اليه عصير الطماطم.

نضع الملح والفلفل الاسود والكمون مع عصير الطماطم ونقلب جيدا.

نترك المزيج على النار حتى يتجانس.

نضع المكرونة المصفاة على الصلصة ونقلبها جيدا.

تفرغ المكرونة فى اناء التقديم ويقدم معها الكفتة المشوية والمقبلات. عمر شويل - جدة هتعملي كفته الحاتي بطريقة جديدة سهلة وبمكونات بسيطة وبنفس طعم الجاهزة في المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعملي كفته الحاتي بطريقة جديدة سهلة وبمكونات بسيطة وبنفس طعم الجاهزة في المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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