طريقة سهلة وبسيطة لتحضير القطايف بجميع أنواعها في المنزل خطوة بخطوة والطعم خيالي

القطايف المحشية علامة من علامات قدوم شهر رمضان المبارك فهي أحد أشهر الحلويات التي تنتشر بشكل كبير في هذا الشهر، وبدلاً من دفع الأموال وشرائها من المحال الخاصة ببيعها يمكن توفير الوقت والمال وتحضيرها يدوياً في المنزل بمكونات سهلة فهي تعتمد في الأساس على الدقيق والماء وبعض المكونات البسيطة وبعد تحضير العجينة يمكن حشيها بأي حشوة مناسبة وقليها في الزيت.

الحلويات الرمضانية كثيرة ومتعددة وتختلف من دولة عربية إلى أخرى، ومن أشهر تلك الحلويات الرمضانية التي لها تاريخ طويل في بعض الدول العربية هي القطايف، وتتميز بمذاقها الشهي الخفيف ويمكن تقديمها بكثير من الحشوات المتنوعة وهذا يكون حسب الحاجة، فهناك من يفضل القطايف بالشوكولاتة والنوتيلا، وقطايف بالمكسرات المغموسة في القطر.

طريقة عمل عجينة القطايف المصرية

المقادير:

عدد ٣ أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

مقدار نصف ملعقة ملح.

كوبان ونصف ماء.

الطريقة

في وعاء كبير نضع به كمية الدقيق والسكر معاً.

ثم نضيف للخليط السابق ملح، بيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الماء على الخليط ونقلبهم مع بعضهم لتتكون عجينة شبه سائلة.

علي نار عالية نضع مقلاة بها زيت غزير.

نضيف للزيت كمية من العجينة بالملعقة ونشكل حبات العجينة في المقلاة وبعدما تتماسك ويحمر الوجه الأسفل فقط.

بالملعقة ونشكل حبات العجينة في المقلاة وبعدما تتماسك ويحمر الوجه الأسفل فقط. نكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين كاملةً.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المقادير:

نصف كيلو قطايف.

كوبان من الحليب.

مقدار كوب كريمة سائلة.

عدد ٤ ملاعق نشا كبيرة.

فانيليا.

عدد ٣ ملاعق سكر كبيرة.

الطريقة

في وعاء على النار نضع به الحليب ثم السكر ونضيف لهم الفانيليا.

ثم نقلب كافة المكونات على نار هادئة ليتكون خليط قوامه سميك ثم نرفعه من على النار جانباً ليبرد.

نبدأ بحشو حبات القطايف بالخليط ومراعاة غلق أطرافها جيداً.

بالخليط ومراعاة غلق أطرافها جيداً. نرص حبات القطايف في طبق التقديم مع تزيين وجهها بالفستق المجروش وجوز الهند، ثم تقدم.

طريقة القطايف بالمكسرات والشربات

المقادير:

نصف كيلو قطايف.

بندق مجروش.

جوز هند حسب الحاجة.

زبيب حسب الرغبة.

مقادير الشربات:

كوبان من السكر.

مقدار كوب ماء.

عدة قطرات عصير ليمون.

الطريقة: