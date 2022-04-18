طريقة عمل عجينة الحليب الطرية الهشة لعمل ألذ المخبوزات في رمضان

طريقة تحضير عجينة الحليب والتي من خلالها يمكن تحضير العديد من المعجنات بسهولة ويمكن تحضير هذه العجين بطريقة سريعة ومبسطة لأي امرأة تتعلم صنع معجنات لذيذة والتي تعتبر بعد تحضيرها واحدة من معظم المعجنات الطرية واللذيذة التي يحبها كثير من الناس حتى نتمكن يمكننا من خلالها تحضير البيتزا والفطائر والكعك والعديد من المعجنات اللذيذة الأخرى التي يفضل الأطفال تناولها وبالتالي تبحث الأمهات عن طريقة سهلة لعمل عجينة الحليب وفي هذا المقال سنشرح لك أهم المكونات التي تمكنك من تحضير عجينة الحليب في المنزل.

أفضل طريقة لعمل عجينة الحليب

من الجدير بالذكر أن عجينة الحليب من العجائن الشهية الطرية التي تستخدم لعمل أشهى المخبوزات حيث يمكن عمل باتيه وكرواسون وخلية النحل والبيتزا حيث أنها من أفضل العجائن، لذا تابعوا موقعنا لكي يصلكم كل جديد، وإليكم المكونات:

نصف كيلو من الدقيق.

2 كوب من اللبن الدافئ.

نصف كيس من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت على حسب الرغبة.

1 ملعقة من السكر الأبيض.

طريقة تحضير عجينة الحليب بكل سهولة

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل العجينة الهشة الطرية بالحليب بالخطوات، ولنجاحها يجب إتباع الخطوات التالية:

نضع الخميرة مع السكر مع ملعقتين من الحليب ونتركها حتى تنتفخ.

يُنخل الطحين في قدر ثم يُسكب المزيج السابق بعد أن يرتفع فوق الدقيق ويخلط جيدًا.

ثم اعجن باقي الحليب وأضفه تدريجياً واعجن حتى يكتسب العجين شكلًا ناعمًا ومتماسكًا.

تُغطى العجينة بعد ذلك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها وبعد ذلك تصبح مناسبة لتحضير أي نوع من الحلويات.

مميزات عجينة الحليب

ونقدم لكم مميزات عجينة الحليب الشهية الطرية السريعة لتحضريها في المنزل لأطفالك لوجبات شهية: