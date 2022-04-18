كريم الحلبة والنشا الساحر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود في 7 أيام

كريم الحلبة والنشا من الكريمات الممتازة التي تتميز بخصائصها الفعالة في تفتيح البشرة، كما يعمل على نفخ الخدود وتوريدها بطريقة رائعة ويجعلها ممتلئة وجميلة طول الوقت، وهو رائع أيضًا في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا، كما يتميز بقوته الفعالة في تنظيف المسام الواسعة من الدهون والزيوت الزائدة التي تسبب البثور السوداء، كما يعمل على إزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة، وتحافظ عليها من علامات تقدم العمر المبكرة والتي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً، وهذا الكريم لا يحتوي على أي مركبات كيميائية، تؤذي البشرة عند استخدامه لفترة طويلة من الزمن، كما أن تكلفة صنع هذا الكريم صغيرة عند تحضيره بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والنشا السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

كوب من مغلي الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الحلبة.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والنشا السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الحلبة المغلي، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يصبح دافئ. نقوم بإضافة الفازلين، وزيت الحلبة، ولون الطعام، ثم نقلب حتى يصبح الخليط كريمي. نقوم بوضع الكريم في وعاء صغير ونغلقه جيدًا، ثم نقوم باستخدام الكريم كل يوم قبل النوم. نترك الكريم على الوجه طول الليل، ثم نقوم بغسله في الصباح الباكر وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة. يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء وخدود ممتلئة وجميلة طول العمر.

فوائد كريم الحلبة والنشا للبشرة

يحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من الفوائد وهى كما يلي:-