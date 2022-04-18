السن مجرد رقم.. وصفة طبيعية للتخلص من الشيب بفاعلية لشعر حالك كسواد الليل

الشيب هو علامة طبيعية للشيخوخة، وكذلك خطوط الضحك والبقع الداكنة على الوجه، وفي معظم الناس يبدأ في التحول إلى اللون الرمادي حوالي الثلاثين، ولكن في البعض يمكن أن يحدث في وقت مبكر من سن 20 أو حتى قبل ذلك لأسباب مختلفة، بما في ذلك الوراثة.

وصفة طبيعية للتخلص من الشيب

يمكن استخدام وصفات مكونة من زيت جوز الهند وعصير الليمون إلى الشاي والقهوة لتغطية الشعر الرمادي بدون تلوين، وإليكم أفضل طريقة وهي القهوة السوداء للشعر الرمادي.

يمنح استخدام القهوة الشعر لونًا أغمق، مما يعني أن اللون الرمادي يختفي لمدة أسبوع تقريبًا، اعتمادًا على عدد مرات غسل شعرك. هذه الصيغة رائعة للشعر الأسود أو البني، لكنها لن تعمل إذا كان لون شعرك الأصلي أشقر.

كل ما عليك فعله هو غلي القهوة والانتظار حتى تبرد ثم ضعي القهوة على شعرك بالتدليك. ثم اتركيه في الشعر لمدة 20 دقيقة حتى يتم امتصاصه.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء فقط (بدون شامبو) وتتكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

الشاي لتلوين الشعر الفاتح والداكن

يعد استخدام الشاي لتغطية الشعر الرمادي طريقة مناسبة لألوان الشعر المختلفة.

وإذا كان شعرك لونة بني أو أسود، تسطيعي ان تستخدمي الشاي الأسود.

ولكن إذا كان الشعر فاتحًا، يمكن استخدام أنواع أخرى من الشاي، مثل البابونج للشعر الفاتح وخلاصة الشعر الأحمر.

يستمر مفعول الشاي لمدة أسبوعين في المتوسط ، لذا يفضل تكرار العملية كل أسبوعين.

نقوم بإعداد المزيج من خلال ان تضيفى ملعقتين صغيرتين شاي أسود إلى كاس من الماء.

بعد ذلك يتم غلي الشاي، وينقع لبضع دقائق ثم يترك ليبرد.

ضعي المزيج على تدليك الشعر واتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء البارد (بدون شامبو).

فلفل أسود ولبن زبادي

يعمل اللبن زبادي في وصفة صبغ الشعر الرمادي كبلس، ويترك الشعر ناعمًا وحريريًا ولامعًا نظرًا لأن هذا المزيج يستمر عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام، نوصي بتكرار العملية 3 مرات في الأسبوع.

تستدعي هذه الوصفة خلط جرامين من الفلفل الأسود وكوب من الزبادي حتى يتحولوا إلى عجينة رمادية.

بعد ذلك توضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ساعة.

ثم تغسل بشامبو خفيف خالي من الكبريتات. وتتكرر العملية 3 مرات أسبوعيا.

على الرغم من أن بعض الناس يستخدمون الصبغات لتغطية الشيب. إلا أننا سنقدم لكم في هذا التقرير وصفات لعلاج الشيب ودهنه بدون تلوين وباستخدام مواد طبيعية وغير مكلفة.