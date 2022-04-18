بطعم زمان.. طريقة عمل البيض بالعجوة بطريقة جدتي لطعم لا يقاوم وأنسى جوع وتعب الصيام

دائمًا ما يتم البحث عن طريقة عمل البيض بالعجوة داخل محركات البحث، حيث يوجد بعض الغموض حول هذا الطبق، لكننا سنقوم بإزالة هذا الغموض بعد عرضنا المفصل لهذا المقال، لكن يجب علينا أن نتماشى على الخطوات والمقادير التي سنعرضها، حتى نتحصل على مذاق لذيذ لهذه الأكلة.

طريقة عمل البيض بالعجوة

تبحث ربات البيوت حول اكلات زمان الشهية ومنها البيض بالعجوة، إليكم الطريقة المثلى والسريعة في إعداد طبق بيض بالبلح بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير بيض بالعجوة

ربع كيلو من العجوة.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة ملح.

طريقة عمل بيض بالتمر

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق، وذلك لنضيف به الأربع بيضات بداخله.

بعد ذلك نقوم باستخدام مضرب البيض، ونبدأ بعملية الضرب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة رشة ملح بسيطة إلى البيض المخفوق.

بعد ذلك نقوم بالتقليب حتى نتأكد من ذوبان الملح.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضعها على نار بدرجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من الزبدة إلى المقلاة، وبعد أن تذاب الزبدة بالشكل المطلوب.

فهنا تأتي خطوة إضافة العجوة داخل المقلاة، فيجب أن نقوم بإزالة النواة التي تتواجد داخل العجوة.

بعد ذلك يجب أن نقوم بتقليب العجوة مع الزبدة جيدًا لمدة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق.

بينما يفضل وضع القليل من السمنة البلدى إذا توفرت مع العجوة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض المخفوق مباشرة إلى العجوة.

بينما يجب أن نقوم بخفض درجة حرارة النار، لتكون هادئة بعض الشيء، حتى لا يحترق البيض ويحصل على النضج المطلوب.

بعد ذلك نقوم بتقليب البيض مع العجوة على النار الهادئة لفترة زمنية تقدر بحوالي أربع دقائق على أقل تقدير.

ثم نقوم برفع المقلاة من على النار، ويتم تقديم البيض بالعجوة داخل طبق التقديم.

فهذه الأكلة تقدم ساخنة مع خبز، وسوف نستمتع بمذاقها الرائع والفريد.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة عمل البيض بالعجوة، حيث لاحظنا أن هناك الكثير من الناس تجهل هذه الأكلة بصورة كبيرة وتندهش منها، إلا أنها ستكون من ألذ الأكلات التي يتم تناولها، وذلك بعد أن يتم الالتزام بكافة الخطوات والمقادير التي ذكرناها داخل هذا المقال.