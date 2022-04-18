أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل القهوة بوش لفنجان مظبوط بكل أسرار المحترفين لأصحاب الذوق الراقي

يرغب الكثيرون في معرفة طريقة عمل القهوة بوش باعتبارها من أفضل المشروبات وأكثرها انتشارًا على مستوى العالم، تتمتع القهوة بقدرتها الكبيرة على تحسين الحالة المزاجية وتنشيط الذهن وتحسين الذاكرة إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى حيث أكدت العديد من الدراسات الحديثة قدرتها على محاربة فيروس كورونا المستجد.

طريقة عمل القهوة بوش

لعشاق القهوة نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير القهوة في المنزل بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة بشهادة الجميع.

القهوة المضبوطة

يمكن تطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع التالي:

المكونات

مقدار من الماء البارد المثلج.

ملعقة ونص من القهوة السادة أو المحوجة حسب الرغبة.

½ ملعقة من السكر الأبيض.

الطريقة

ينصح الكثيرون باستخدام الكنكة الفخارية مع مراعاة أن تكون ذات فتحة ضيقة لأنها تعطي مذاق فريد للقهوة وهي إحدى أسرار نجاح القهوة.

بعد ذلك يوضع مقدار الماء والسكر في الكنكة وتقلب المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم يضاف مقدار البن إلى الخليط السابق مع مراعاة عدم تقليب الخليط.

بعد ذلك يرفع الخليط على نار هادئة جدًا لمدة دقيقتين حتى يسخن الخليط.

ثم يفضل تقليب الخليط جيدًا في هذه المرحلة حتى تبدأ القهوة في الارتفاع للأعلى وحينها ترفع القهوة من على النار.

بعد ذلك للحصول على النتيجة المرجوة ينبغي مراعاة صب القهوة في الفنجان على مرحلتين بالتدريج وذلك للحفاظ على وش القهوة.

ثم تقدم القهوة ساخنة مع كوب من الماء.

بينما في تركيا تقدم القهوة بدون سكر مع قطعة من الشكولاتة.

القهوة مثل الكافيهات

أشار الكثيرون إلى فعالية هذه الوصفة في الحصول على وش تقيل للقهوة وذلك بتطبيق الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة ونصف من البن.

رشة من الحبهان المطحون.

القليل من القرنفل.

زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار من الماء البارد.

الطريقة

تضاف المكونات السابقة في كنكة صغيرة ويقلب الخليط جيدًا.

بعد ذلك توضع القهوة على نار هادئة مع تجنب غلي القهوة لأنها تلحق ضررًا بالغًا بالجسم وخاصة القلب.

ثم تصب القهوة في الفنجان وتقدم ساخنة.

في نهاية مقال طريقة عمل القهوة بوش حيث تم التعرف على العديد من الطرق الفعالة التي أثبتت نجاحها في الحصول على قهوة مميزة كالمحترفين حيث تتمتع القهوة بمذاق جيد يعشقه الكثيرون إضافة إلى قدرتها على زيادة التركيز والانتباه.