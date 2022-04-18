ودعي الرؤوس السوداء.. ماسك الفحم والجيلاتين لوجه مشرق وصافي والنتيجة من اول استخدام

يتم اللجوء في أغلب الأحيان إلى مستحضرات تجميل بها مكونات كيميائية للتخلص من كافة مشكلات البشرة، لكن هذا الأمر يعرض البشرة لبعض من الآثار الجانبية، لذلك نصح الأطباء باستخدام ماسكات طبيعية لكي تستفاد البشرة أكثر من وراء استخدام هذه الماسكات، وهذا الأمر يتمثل بصورة كبيرة في ماسك الفحم والجيلاتين، والذي سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

ماسك الفحم والجيلاتين

يكثر البحث عن مسكات طبيعية للبشرة، لكي تتم الاستفادة الكاملة من هذا الماسك، وذلك عن طريق الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتية:

مكونات قناع الفحم

كمية بسيطة من الماء.

ملعقة كبيرة من الفحم المطحون.

وملعقة كبيرة ونصف من الجيلاتين المطحون.

طريقة عمل ماسك الفحم لإزالة الرؤوس السوداء

في البداية نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم ونضع به كمية الفحم والجيلاتين، وذلك بالإضافة إلى وضع القليل من الماء.

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدًا، حتى نتحصل على قوام عجين متماسك ومتجانس.

ثم يتم وضع الخليط على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي 30 ثانية، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، ومن بعدها نقوم بتجفيفه، ويتم وضع الماسك على الوجه.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم وضع الماسك على الحاجبين أو خط الشعر.

بعد ذلك نقوم بترك الماسك على الوجه لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير، حتى يجف تمامًا.

ثم يتم تقشيره برفق، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالمار الفاتر جيدًا.

بعد ذلك يفضل استخدام كريم مرطب ملائم للبشرة.

بينما من الأفضل المواظبة على إجراء هذه الطريقة مرتين على مدار الأسبوع، وسنتحصل على نتائج مذهلة من وراء تلك الطريقة.

فوائد ماسك الفحم للوجه

ومن أبرز فوائد هذا الماسك، أنه يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.

كما يقوم هذا الماسك بإزالة الجلد الميت المتواجد بالبشرة، فهذا الأمر يعطي للبشرة الترطيب واللمعان المطلوب.

ويساعد هذا الماسك على تحفيز الدورة الدموية بالوجه، مما يعطيها الإشراق.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لانتهاء كافة المشكلات التي تواجه البشرة وذلك من خلال استخدام ماسك الفحم والجيلاتين، حيث وجدنا أن لهذا الماسك العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وهذا ما أوضحه لنا معظم الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالبشرة.