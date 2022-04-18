استعدى للعيد.. طريقة عمل البيتي فور الهش اللذيذ أحلي من لا بوار والعبد وكوني انت الشيف

بعد اقتراب دخولنا على عيد الفطر المبارك، فنجد أن هناك بحث مستمر عن طريقة عمل البيتي فور بنفس طريقة المحلات، وذلك بسبب رغبة الناس بإعداده داخل المنزل، لكن دائمًا ما يفشلوا في إعداده بالمنزل، فسوف نقوم بإزالة هذا الفشل وتحويله إلى نجاح بعد عرض هذا المقال.

طريقة عمل البيتي فور

مع اقتراب مغادرة الشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث ربات البيوت حول افضل طرق لعمل بتيفور بالمنزل إليكم افضل طريقة إعداد البيتي فور بنفس طريقة المحلات بهذا الشكل الآتي:

مقادير البيتي فور بالكوب

كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 بيضة.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ونصف ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

أسهل طريقة لعمل البيتي فور

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف به البيض وبشر البرتقال والفانيلا، وذلك مع خفق المكونات جيدًا بواسطة استخدام المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الزبدة داخل خليط البيض، وذلك مع الاستمرار في الضرب، حتى نلاحظ أننا تحصلنا على قوام متجانس وكريمي.

ومن بعدها نقوم بإضافة نصف كوب من السكر البودرة إلى الخليط، وذلك مع مزج المكونات بصورة جيدة، حتى نتأكد من مزج المكونات بالصورة المطلوبة.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع داخله الدقيق والبيكنيج باودر، وذلك مع خلطهما جيدًا.

ومن ثم تأتي إضافة خليط البيض والزبدة بصورة تدريجية إلى خليط الدقيق، فيجب الاستمرار بالخلط والعجن، حتى نتحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين وتركها حتى تبرد بعض الشيء، لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ومن ثم نقوم بتشكيل عجينة البيتي فور على حسب رغبتنا، وبعدها نقوم برصه داخل صينية بها ورق زبدة.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة. ويتم وضع الصينية داخل الفرن، حتى تحول لون البيتي فور إلى اللون الذهبي.

وعلى حسب الرغبة يتم تزيين البيتي فور بعد ذلك سواء بالمربى أو الشوكولاتة.

إلى هنا نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة عمل البيتي فور داخل المنزل. وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لشراء البيتي فور من الخارج بعد عرضنا لهذا المقال. فسوف يكون لنا مذاق البيتي فور اللذيذ. لكن هذا يتوقف على حسب مدى الالتزام الكامل بالمقادير وخطوات التحضير التي ذكرناها.