نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة هنديه سحريه بعصير البصل لتطويل الشعر سنتميترات مع استمرار تطبيقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات سريعة لتطويل الشعر، كلما كان الشعر طويل مسترسل خالي من التجاعيد والخشونة، كلما كان جمالك سيدتي جذاب، لذا السيدات بشكل عام باحثون عن طرق إصلاح الشعر السوية، التي لا تؤثر على مرور الوقت تلف الشعر، لذا ينصح متخصصون الشعر بالابتعاد عن كل ما هو ضار بفروة الرأس، وينصح دائما بالاستعانة بالصفات الطبيعية التي لها دور سوى في إنقاذ الشعر من التقصف و التلف والتساقط.

تعد وصفات الطويل الطبيعية هي الوصفات الأكثر آمنا على الشعر، لذا من الضروري أن نقدم لكم مزيد من الوصفات المجربة.

وصفة لتطويل الشعر

الزنجبيل والجوجوبا:

من الضروري أن نشير إلي أهمية الزنجبيل في تطويل الشعر، لأنه عنصر منشط بفاعلية للدورة الدموية في الشعر.

أما الوصفة المستخدمة فيمكن اتباعها بالآتي:

● تأخذ ملعقة من معجون الزنجبيل.

● يضاف على الزنجبيل مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تضاف عليها ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

● تخلط المكونات بالكامل، وترك بها فروة الرأس بالكامل، مدة خمس دقائق.

● أتركي الدهان على فروة الرأس حتى نصف ساعة.

● اشطفي شعرك بمزيد من الشامبو.

● كرري الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تنعمي بشعر طويل خالي من العيوب.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

وإليكم وصفة أخرى الزنجبيل تساعد على تطويل الشعر بشكل طبيعي، فيمكن عمل قناع طبيعي من خليط الزنجبيل مع حليب جوز الهند، إليكم الخطوات بالتفصيل:

● خذي مقدار أربعة ملاعق كبيرة من مسحوق حليب جوز الهند، وضيفي إليهم مقدار 2 ملعقة كبيرة من المايونيز، بالإضافة إلى مقدار ستة ملاعق كبيرة من الحليب.

● اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك.

● طبقي القناع على الشعر وتجنبي وضعه على فروة الرأس.

● تترك الخلطة على الشعر مدة 2 ساعة، ثم اغسلي الشعر جيدا بالماء والشامبو.

● مع تكرار الوصفة تعطي شعرك الطول المناسب.

● حليب جوز الهند من العناصر التي تعمل على نمو الشعر وتزيد من تقويته.

خلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

تعتبر خلكة الزيوت الطبيعية من أفضل الوصقات التي تعما على تطويل الشعر بسرعة فائقة كما تلغب دورا هامه في تكثيفه وتنعيمه.

عن طريق مزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع معلقة كبيرة من زيت النخاع مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند او اللوز، ويوزع الخليط على الشعر بالكامل ويفضل ان يكون الشعر مبلل ثم يترك ليلة كاملة قبل أن يشطف بالماء البارد.

خلطة زيت السمسم لتطويل الشعر طويلا

تعتبر وصفة زيت السمسم من أفضل الوصفات الفعالة على تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر، كونه يحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر بشكل دائم، فعليكي فقط اخذ كمية من زيت السمسم وتوزيعه على الشعر ويدلك جيدا حتي يصل لفروة الرأس، ثم يغطي يترك حتي مرور ساعتين ثم يشطف بعدها بالماء الفاتر، ينبغي تكرار العملية مرتين من كل أسبوع للوصول للنتيجة المرجوة.

البيض لتطويل وتكثيف الشعر

يعتبر البيض من أكثر المكونات التي تستخدم في تطويل الشعر وتكثيفه كونه يحتوي على نسب عالية من البروتين التي يحتاجها الشعر، ومن خلال خفق بيضة واحد في وعاء وتقليبها جيدا ثم توزيعها على الشعر بأكمله ثم يغطي جيدا جدا لمدة ساعة، من ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، تكرر العملية مرو من كل أسبوع كروتين اسبوعي للشعر.

وصفة عصير البصل لتطويل الشعر

من افضل الوصفات المجربة هي وصفة عصير البصل كونه يحتوي على الكبريت الذي يقوم بدوره على نمو الشعر سريعا فمن خلال اتباع الوصفة ستحصلين على شعر اطوة سنتمترات عما سبق.

يقطع البصل لشرائح، ثم يعصر جيدا جدا يتم اخذ كمية عصير البصل ويتم توزيعها على الشعر. يترك عصير البصل بعدالتدليك جيدا لفروة الرأس لمدة 15 دقيقة. يغسل من بعدها الشعرجيدا بالماء والشامبو.

وصفة بذور الكتان لحل مشاكل الشعر

بذور الكتان من افضل الوصفات الطبيعي. التي تم تجرلتها لعلاج مشامل الشعر، كونها غنية بالأوميغا 3 والبروتين، وحين اتباع الوصفة التالية ستحصلين على شعر خالي من العيوب.

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