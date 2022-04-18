أفضل ماسك منزلي للوجه بمكونات موجودة في كل منزل لبشرة مثالية وصافية 100% كنقاء الزجاج

أفضل ماسك منزلي للوجه، تحب كثير من البنات أن تهتم بوجهها، وتكون مميزة دائماً ولا يكون في وجهها أي حبوب، وتحب أيضاً أن تستخدم الوصفات الطبيعية التي يتم عملها في المنزل ولا تكون مكلفة، وتكون بسيطة ولا تأخذ وقت بدلا من أن تشتري الكريمات الغالية وباهظة الثمن والتي في أوقات كثيرة تكون مضرة.

أفضل ماسك منزلي للوجه

ماسك العسل الأبيض مع القهوة للوجه وهو من أفضل الماسكات، وسهل وبسيط:

المكونات

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

معلقتين صغيرة من القهوة.

الطريقة

أولا في طبق صغير، وضع العسل الأبيض.

بعد ذلك يتم وضع القهوة، التي تكون مطحونة.

ثم يتم تقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً.

ثم يتم بعدها وضع الماسك على الوجه.

بعد ذلك يتم غسل الوجه وبعد 10 دقائق.

بينما سوف يكون الوجه لامع ونضر من أول مرة.

ماسك القرفة والعسل للحبوب

المكونات

معلقة صغيرة من القرفة.

معلقتين صغيرة من العسل الأبيض.

الطريقة

أول شيء في طبق، يتم وضع معلقة القرفة.

بعد ذلك يتم وضع معلقتين من العسل الأبيض.

ثم يتم تقليبهم مع بعضهم جيداً حتى التأكد من تمام التجانس.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الوجه، بطريقة تكون دائرية وعكس اتجاه الجاذبية.

بينما ينصح باستخدام القناع مرة كل سبعة أيام.

فوائد ماسك القرفة والعسل الأبيض للحبوب

ماسك زيت جوز الهند والكركم

المكونات

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

الطريقة

أولا في طبق، وضع معلقة زيت جوز الهند، وبعدها وضع الكركم.

بعد ذلك يتم مزج الخليط وتقليبه باستمرار.

ثم يتم بعدها وضع الماسك على الوجه.

بعد ذلك يتم عمل هذا الماسك في الأسبوع مرتين على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

بينما زيت جوز الهند، مفيد جداً للبشرة كمرطب قوي قبل وضع الميكب.

في هذه المقالة تحدثنا عن أفضل ماسك منزلي للوجه، وتحدثنا أيضاً عن ماسك العسل الأبيض مع القهوة للوجه، وتحدثنا أيضاً عن ماسك القرفة والعسل للحبوب، وتحدثنا أيضاً عن فوائد ماسك القرفة والعسل للحبوب، وتحدثنا أيضاً عن ماسك زيت جوز الهند والكركم، وتحدثنا أيضاً عن فوائد زيت جوز الهند للوجه.