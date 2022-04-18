نتيجة خيال.. ماسك كريم ميبو والخميرة مجرب ومضمون 100% لن تصدقي ماذا سيفعل في بشرتك

يعد ماسك كريم ميبو والخميرة من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح الجسم كله وخاصة المناطق الداكنة حيث تعاني أغلبية النساء من هذه المشكلة المزعجة، يحتوي هذا الماسك المذهل على الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة المفيدة للجسم والتي تعمل على التخلص من الكثير من مشاكل البشرة حيث أكد الكثيرون قدرته على إزالة الكلف والرؤوس السوداء.

ماسك كريم ميبو والخميرة

أشار الكثيرون إلى فعالية ماسكات كريم ميبو في أقل من 30 دقيقة بمكونات طبيعية وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

كمية قليلة من كريم ميبو.

ملعقة واحدة من الخميرة.

¼ ملعقة من اللبن البودرة.

½ ملعقة من زيت الخروع.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

½ كوب ماء بارد.

ماسك سريع للتفتيح

يوضع مقدار الماء والسكر في وعاء وتخلط المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد ذلك يرفع الخليط السابق على نار هادئة حتى تغلي المكونات معًا.

ثم يضاف مقدار لبن البودرة إلى الخليط السابق ثم تضاف الخميرة.

بعد ذلك يقلب الخليط جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها لمدة 3 دقائق على الأقل حتى نحصل على القوام المناسب.

ثم يتم إضافة الليمون مع استمرار التقليب.

بعد ذلك في هذه المرحلة يتم إضافة كل من مقدار كريم ميبو وزيت الخروع ويقلب المزيج.

ثم يفضل وضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل لحين الاستخدام.

بعد ذلك ينبغي وضع الكريم على الجسم النظيف لذا يفضل غسل الجسم بالماء الفاتر جيدًا قبل الاستخدام مع مراعاة تجفيف الجسم باستخدام فوطة قطنية ناعمة.

ثم يوزع الكريم على الجسم بالكامل مع مراعاة التركيز على المناطق الداكنة.

بعد ذلك يترك الكريم على الجسم لمدة نصف ساعة ثم يغسل جيدًا بالماء.

ثم ينصح الكثيرون بضرورة استخدام هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع وذلك للحصول على النتيجة المرجوة والتمتع بجسم أبيض ونظيف وبشرة ناعمة نضرة.

في نهاية مقال ماسك كريم ميبو والخميرة حيث تم التعرف على طريقة اقتصادية سهلة وبسيطة لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة بفاعلية وأمان تام حيث يعطي نتائج مذهلة عقب الاستخدام مباشرة بدلًا من استخدام المواد الكيميائية باهظة الثمن التي تضر البشرة.