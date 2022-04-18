اصنعي بنفسك كعك العيد بالسكر برائحة الحبهان الجميلة أحلى من الجاهز

كعك العيد بالسكر ، من أشهر أنواع الحلويات الناعمة التي تقدم في الأفراح والاعياد والمناسبات، وهو من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو يتميز بقوام الدائب وشكله الجميل عند تزينه بالسكر وتقديمه للضيوف بجانب المشروبات الساخنة، وهو من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأطفال، كما يتميز الكعك برائحته الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على تناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كعك العيد بالسكر برائحة الحبهان الجميلة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كعك العيد بالسكر

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السمنة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السمسم.

سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك العيد بالسكر برائحة الحبهان الجميلة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والحبهان، والسمسم وملعقتين السكر ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بتسخين السمنة على النار حتى تغلي، ثم نقوم بسكب السمنة الساخنة على خليط الدقيق ونقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى يختفي الدقيق تماماً. نترك العجين حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضعها داخل قوالب التشكيل حتى نحصل على الشكل المناسب. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع الكعك، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص قطع الكعك على طبق التقديم وتزين بالسكر البودرة ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كعك العيد بالسكر

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة وهى كالتالي:-