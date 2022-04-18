نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عمرك فوق 20.. ماسك القهوة والنشا لبياض ملفت وفوري وامحي التجاعيد والخطوط ووداعاً للكلف نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحثين دائماً عن طرق ووصفات طبيعية تساعدك في العناية بجمال وجهك وبشرتك ماسك القهوة والنشا يوفر كل ما تحتاجين إليه بخصوص بشرتك، ذلك الماسك المميز بمنحك بشرة ملساء ناعمة ومشرقة دون مجهود أو تكاليف أو مكونات صعبة ، تابعي مكونات الماسك وطريقة تحضيره والفوائد الكثيرة التي سوف نوضحها بالتفصيل من خلال المقال.

ماسك القهوة والنشا

تتمتع القهوة مع النشا بالعناصر والمعادن ومضادات الأكسدة ذات فوائد هائلة للوجه ويحضر الماسك كالآتي:

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ناعم.

حوالي نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

عدد ملعقتان من ماء الزهر.

القليل من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير نضع القهوة المطحونة مع إضافة النشا وتقليبهم جيداً.

بعد ذلك ضيفي الماء الفاتر وماء الورد إلى القهوة والنشا، اخلطيهم حتى يذوب القهوة والنشا في الماء ويمتزجا تماماً.

ثم ضعي الخليط على الوجه برفق، واتركيه حتى يجف على البشرة.

بعد ذلك قومي بإزالته بحركة دائرية خفيفة.

ثم اشطفي وجهك بالماء حتى تلاشى آثار الخليط.

بعد ذلك استخدمي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد القهوة والنشا لبشرتك

تطبيق هذا الماسك له فوائد كثيرة للغاية يمكن لوجهك الاستفادة منها وهي:

مقشر طبيعي

يعمل ماسك القهوة على تقشير طبقات الجلد المتراكم على الوجه تقشيراً طبيعي. بينما ذلك من خلال حبيبات القهوة الناعمة عند فركها بحركة دائرية خفيفة على الوجه تقوم بإزالته.

تفتيح درجة لون البشرة

احتواء النشا على البوتاسيوم وكذلك القهوة مدى احتوائها على مضادات الأكسدة يساعد في تفتيح الوجه تفتيح ثابت لأكثر من ثلاث درجات عن لونها، وترطيبه بعمق وتعزيز نضارة البشرة.

شد التجاعيد

من شأن مطحون القهوة مع إضافته مع النشا التخلص من التجاعيد حول العين أو البشرة عامةً وشدها لتصبح ملساء وناعمة وصافية.

وفي ختام مقال ماسك القهوة والنشا بخطوة واحدة قومي بتفتيح بشرتك لأكثر من ثلاث درجات دون تكلفة، واستفيدي من القهوة واصنعي الحل الأمثل الذي تحلمين به من أجل وجهك بنفسك بالطريقة الموضحة بالمقال والخطوات التي تم ذكرها وسوف تندهشين من النتيجة.