يصنع المعجزات.. مشروب الكمون مع خل التفاح للتخلص من الكرش وإنقاص 7 كيلو بدون حرمان

يستخدم مشروب الكمون مع خل التفاح بسبب فوائده الصحية العديدة للجسم التي ظهرت مؤخراً خاصةً لأنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، حيث يعمل هذا المشروب على رفع معدلات حرق الدهون في الجسم لذا فإنه من المشروبات التي يمكنك تناولها للمساعدة على ذلك ونشير إليك من خلال المقال عن طريقة تحضيره.

مشروب الكمون مع خل التفاح

يعتبر خل التفاح والكمون من أهم المشروبات المذيبة للدهون، والتي تساعد على التخلص من الوزن الزائد المتراكم في منطقة البطن ويمكن تحضيره ببساطة بالطريقة التالية:

المكونات

١ معلقة صغيرة خل تفاح.

١/٢ معلقة صغيرة ليمون.

١ معلقة كبيرة كمون حصى.

كوب دافئ من الماء.

مشروب التخسيس السحري

نقوم بإحضار كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك نضيف عصير نصف ليمونة.

ثم نضع ملعقة صغيرة من خل التفاح.

بعد ذلك نضيف الكمون إلى المشروب.

ثم نترك المشروب مغطى طوال الليل.

بعد ذلك يتم نتناوله في الصباح على معدة فارغة أو يمكن أيضاً تناوله بعد الإفطار مباشرةً.

فوائد الكمون وخل التفاح لإنقاص الوزن

يوجد عدة فوائد لكل من الكمون وخل التفاح وهي:

يعمل خل التفاح على تنشيط عمليات الأيض بالجسم

بينما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم فهو يعمل على إزالة المواد السامة، خاصةً أنه يحتوي مادة (البيتا كاروتين) والتي تعمل على تدمير الدهون.

كما يعمل الكمون على زيادة الحرق في الجسم.

أيضا يزيد الكمون من معدل التمثيل الغذائي، وذلك لأنه يزيد من معدل الأيض التي تساعد على التخسيس.

بينما يعمل على تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون بمقدار 25%، لأنه يساعد على تنظيم عملية الهضم.

ولكن يستخدم بإضافة كميات قليلة منه إلى السلطة الخضراء، أو يستخدم في تحضير الأطعمة الصلصات والتتبيلات.

كما يفضل استخدام الكمون حصى وليس مطحون فهو مفيد جداً خاصةً عند استخدامه كمشروب دافئ، ويوضع على الأطعمة مثل الجبنة أو الفول.

في النهاية فان مشروب الكمون مع خل التفاح هو أحد المشروبات السحرية التي تستخدم من أجل إنقاص الوزن وذلك الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وذلك عن طريق إذابة الدهون المخزنة في الجسم، ويفضل استخدامه كمشروب أو وضعه على الطعام مثل السلطات المتنوعة.