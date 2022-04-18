غيري شعرك وشعر بنتك.. ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه والنتيجة مذهلة من أول أسبوع

الشعر هو بوابة الجمال للرجل والمرأة وخاصةً المرأة تهتم كثيراً بشعرها ومظهره ومدى طوله، لذلك إليكي وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر التي سوف تمنحك طول شعر كما تريدين تماماً بطريقة مضمونة، وسوف نقوم بتوضيح هذه الوصفة من خلال هذا المقال، وكيفية استخدامها للحصول على شعر طويل وصحي يزيد من جمال مظهرك.

ماء الأرز لتطويل الشعر

لا يوجد منزل خالي من وجود الأرز، كوب واحد منه قادر على منحك ما تحلمين به وحل كثير من مشاكل الشعر، فهو غني بالعديد من الفيتامينات المغذية لبصيلات الشعر وتخلصك من مشاكل الشعر الكثيرة.

وصفة تطويل الشعر

مقدار كوب ممتلئ من الأرز.

حوالي لتر من الماء.

زيت عطري أو رائحة عطرية.

طريقة تحضير ماء الأرز:

قومي بتحضير الأرز واغسليه جيداً.

ضعي الأرز المغسول في كمية الماء، ويترك لمدة ساعة.

قومي بتصفية الأرز من الماء.

ضعي ماء الأرز في بخاخ، وضيفي إليه رائحة عطرية كما ترغبين.

يرش على الشعر مع الاهتمام بجذور بصيلات الشعر وفروة الرأس، ويترك لمدة ثلاث ساعات على الشعر، ثم يغسل بالماء.

يستعمل يومياً حتى الحصول على النتيجة المرغوب بها.

فوائد ماء الأرز للشعر

ماء الأرز فوائد للكثير من مشاكل الشعر التي تنزعج منها النساء فهو الحل الأمثل للشعر، ومن فوائده:

إطالة الشعر بصورة طبيعية ومضمونة من الجذور لاحتوائه على الفيتامينات اللازمة مثل فيتامين ج وغيرها.

بينما يساعد أيضاً في القضاء على القشور البيضاء في فروة الرأس، وهو أمر ينزعج منه الكثير سواء النساء أو الرجال.

كما يعمل على حماية الشعر من التساقط، الأرز غني بالمعادن والأحماض والفيتامينات التي تقوي بصيلة الشعر وتمنعه من التقصف والتساقط.

أيضا تعمل التحسين من مظهر الشعر ونعومته، غسل الشعر بماء الأرز يساعد في زيادة انسيابية خصل الشعر يمنح الشعر مظهر لامع وانسيابي وصحي.

وفي نهاية مقالنا ماء الأرز لتطويل الشعر، والذي تعرفنا من خلاله على مكون واحد من شأنه علاج العديد من مشاكل الشعر التي تزعجنا بصورة مستمرة، قومي بتطبيق الوصفة كما ذكرت في المقال ليتمتع شعرك بفوائد الأرز التي ذكرنا العديد منها لتمتلكي شعر طويل وناعم بطريقة سهلة للغاية